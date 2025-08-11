کشف ۴ هزار لیتر گازوییل قاچاق در میامی؛ ۵ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی غروب دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی میامی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق سوخت در دستور کار قرار دارد، ابراز داشت: در این راستا با هر گونه فعالیت‌های غیر مجاز و خارج از شبکه قانون برخورد می‌شود.

وی با بیان اینکه تشدید طرح نظارت و بازرسی به مدت ۴۸ ساعت در این شهرستان به اجرا در آمد، افزود: ماحصل کار شناسایی متخلفان قاچاق سوخت بوده است.

فرمانده انتظامی میامی با بیان اینکه چهار اتوبوس یک منزل مسکونی مورد بازدید قرار گرفتند، ابراز داشت: در نتیجه این طرح بالغ بر چهار هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت گازوئیل در شهرستان کشف شد.

موسوی با بیان اینکه ارزش محموله فوق بیش از سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: محموله به شرکت نفت تحویل داده شد.

وی افزود: در این راستا پنج متخلف و قاچاقی سوخت در میامی دستگیر و پرونده آنها به مراجع قضائی ارجاع داده شدند.