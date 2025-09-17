به گزارش خبرنگار مهر، داریوش اسماعیلی پیش ازظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح طرح تحول زمین در مازندران، از تحول در فرآیند تولید نقشه‌های زمین‌شناسی و افزایش قابل توجه تعداد نقشه‌های واگذار شده به بخش خصوصی خبر داد.

وب همچنین از معرفی اپلیکیشن جدید برداشت داده‌های سطح زمین و اهمیت همکاری سه‌جانبه میان دولت، بخش خصوصی و سازمان‌های مرتبط برای تسریع در فرآیندهای اکتشافات معدنی سخن گفت.

رئیس سازمان زمین‌شناسی کشور، به تشریح تحولات جدید در بخش اکتشافات معدنی و فرآیند تولید نقشه‌های زمین‌شناسی پرداخت. اسماعیلی گفت: سازمان زمین‌شناسی دیگر نباید صرفاً نظارت‌کننده باشد بلکه باید به عنوان یک همکار فعال در کنار بخش خصوصی برای ارتقای فرآیندهای اکتشافات معدنی و تولید نقشه‌های زمین‌شناسی عمل کند و فقط نظارت کافی نیست و ما باید در ارائه مشاوره‌های فنی، پشتیبانی اجرایی و همچنین توسعه ابزارهای نوین به بخش خصوصی کمک کنیم.

رئیس سازمان زمین‌شناسی کشور با اشاره به تحولات در تیم‌های کارشناسی سازمان و افزایش نیروهای جوان و متخصص، افزود: هدف ما این است که فرآیندهای زمین‌شناسی را سریع‌تر و دقیق‌تر انجام دهیم.

اسماعیلی تصریح کرد: تیم‌های جدید اکنون مسئولیت برداشت و تولید نقشه‌ها را بر عهده دارند و باید تجربه‌های خود را در این زمینه افزایش دهندو در گذشته، تعداد نقشه‌هایی که به بخش خصوصی واگذار می‌شد، محدود بود و حداکثر ۲۰۰ نقشه در سال تولید می‌شد اما امسال برای اولین بار ۱۲۰ نقشه را به بخش خصوصی تحویل خواهیم داد و این نشان از تحول جدی در این بخش دارد.

استفاده از فناوری‌های نوین، اپلیکیشن جدید برداشت داده‌های سطح زمین

اسماعیلی در ادامه از معرفی اپلیکیشن جدیدی خبر داد که قرار است به‌طور ویژه برای برداشت داده‌های زمین‌شناسی سطحی توسط بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد.

وی توضیح داد: این اپلیکیشن تحول بزرگی در فرآیند برداشت داده‌ها ایجاد خواهد کرد. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد این اپلیکیشن این است که به محض برداشت نمونه‌ها، مختصات دقیق آن‌ها ثبت می‌شود و دیگر نیازی به ورود دستی مختصات به سیستم‌های جغرافیایی نخواهد بود.

وی افزود: با استفاده از این اپلیکیشن، تمامی داده‌ها به صورت خودکار و در همان محل برداشت ثبت می‌شود و امکان خطا در ورود دستی اطلاعات از بین می‌رود. این امر دقت و شفافیت فرآیند برداشت داده‌ها را به شدت افزایش خواهد داد.

رئیس سازمان زمین‌شناسی کشور با تأکید بر تغییر رویکرد سازمان به سمت مشاوره و پشتیبانی اجرایی به جای صرفاً نظارت، گفت: ما قصد داریم با به‌کارگیری فناوری‌های نوین و ابزارهای پیشرفته، دقت فرآیندهای اکتشاف معدنی را افزایش دهیم. این اپلیکیشن می‌تواند اطلاعات دقیق و به‌روز را به‌طور خودکار ثبت کند و در اختیار تمامی بخش‌های مرتبط قرار دهد.

وی همچنین به اهمیت همکاری‌های سه‌جانبه میان سازمان زمین‌شناسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: هدف ما این است که تمامی فرآیندهای اکتشاف معدنی و برداشت‌های زمین‌شناسی به‌گونه‌ای بهینه و با استفاده از تکنولوژی‌های نوین انجام شود تا بتوانیم به توسعه پایدار در بخش معدن کشور دست یابیم.

حمایت‌های دولت و بخش خصوصی

اسماعیلی در ادامه به حمایت‌های دولت از بخش معدن اشاره کرد و افزود: وزیر صمت و سایر مقامات دولتی با تخصیص اعتبارات ویژه و حمایت‌های مالی از پروژه‌های اکتشافات معدنی، نقشی کلیدی در پیشبرد این طرح‌ها ایفا کرده‌اند. این حمایت‌ها در راستای تقویت بخش خصوصی و تسهیل فرآیندهای اکتشافی در کشور انجام می‌شود.

رئیس سازمان زمین‌شناسی کشور در پایان صحبت‌های خود از ادامه تلاش‌ها برای ارتقا فناوری‌های جدید در بخش اکتشافات معدنی خبر داد و گفت: این اپلیکیشن و دیگر فناوری‌های جدید، نقشی مهم در بهبود فرآیندهای اکتشافات معدنی خواهند داشت. همکاری‌های میان سازمان زمین‌شناسی، وزارت صمت و بخش خصوصی می‌تواند آینده‌ای روشن برای بخش معدن کشور رقم بزند.