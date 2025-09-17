به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتشار گزارش مهر با عنوان «بلاتکلیفی دانشجویان پیام نور اصفهان در ثبت نام ترم مهر ماه» درباره اختلالات مکرر سامانه ثبت‌نام دانشجویان دانشگاه پیام‌نور و نارضایتی گسترده دانشجویان، سرپرست دانشگاه پیام‌نور استان اصفهان در پاسخ به این گزارش، توضیحاتی ارائه کرد.

صدیقه واعظی فر عنوان کرد: فرآیند ارائه دروس از دوازدهم شهریور، به دلیل تنوع رشته‌ها و همزمانی با آزمون‌های ترم تابستان تعریف شده و این مرحله در پایان شانزدهم شهریور تکمیل شده است.

سرپرست دانشگاه گفت: برخی کلاس‌های رفع اشکال در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد با توجه به ظرفیت دانشجو به‌صورت قطبی و در ستاد استان برنامه‌ریزی می‌شود که این امر مستلزم جمع‌آوری اطلاعات تا پایان انتخاب واحد است، بنابراین صحبت از عدم ارائه دروس یا نبود برنامه‌ریزی صحیح، درست نیست.

وی توصیه کرد دانشجویان درخواست‌های خود را از طریق مدیریت مرکز یا واحد دانشگاهی محل تحصیل پیگیری کنند.

سرپرست دانشگاه پیام نور اصفهان درباره افزایش شهریه‌ها نیز گفت: این موضوع در هیئت‌امنای سازمان مرکزی تصمیم‌گیری می‌شود و با وجود رشد شهریه، پیام‌نور همچنان از کمترین شهریه در میان دانشگاه‌های شهریه‌بگیر برخوردار است.

وی تاکید کرد: تمام تلاش خود را برای رضایت دانشجویان و ایجاد محیطی بدون استرس به‌کار گرفته ایم.

گفتنی است دانشگاه پیام نور اصفهان با صدور اطلاعیه‌ای زمان انتخاب واحد ترم مهر ۱۴۰۴ را با موافقت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی از ۲۹ شهریور تا دوم مهرماه تمدید کرد.