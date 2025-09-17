گرانفروشان خیابان پاسداران شهر ایلام پلمب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه در بازرسی ضربتی از واحدهای صنفی پوشاک ایلام، سه واحد به دلیل گرانفروشی و ارائه قیمت‌های نامتعارف با دستور مقام‌های نظارتی پلمب و چهار پرونده تخلف به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال تشکیل شد.

نشست کمیته نظارت و بازرسی بر بازار استان ایلام روز گذشته، با حضور میرزاد معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام، مدیران کل صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی، فرماندار ایلام، رئیس اتاق اصناف و پلیس امنیت برگزار شد.

در جریان این برنامه، تیم‌های بازرسی از واحدهای صنفی پوشاک در خیابان پاسداران ایلام بازدید کردند که در نتیجه آن، چهار پرونده تخلف به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال تشکیل و دستور پلمب سه واحد صنفی به دلیل تخلفات آشکار و گرانفروشی صادر شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان ایلام در حاشیه این بازرسی با هشدار به متخلفان گفت: نقشه راه نظارت بر بازار استان در نیمه دوم سال جاری تدوین شده و بر اساس آن ۸۰ گشت مشترک پیش‌بینی شده است.

به گفت رضا محمد رحیمی بازرسی‌ها متناسب با نرخ تورم در گروه‌های کالایی و خدماتی به‌صورت هدفمند و مستمر اجرا خواهد شد و هیچ تخلفی بدون برخورد قاطع باقی نخواهد ماند.