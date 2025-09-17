به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی سهرابی در سخنانی با تبریک افتخارآفرینی دانشآموزان لرستانی در مسابقات کشوری «پرسش مهر» ریاستجمهوری، اظهار داشت: برگزیدگان لرستان در رشتههای شعر، موشنگرافی و سرود با درخشش در این رقابت کشوری، از سوی وزیر آموزشوپرورش و معاون پرورشی وزیر مورد تجلیل قرار گرفتند.
وی با اعلام اینکه سوال ریاستجمهور در بیست و پنجمین فراخوان پرسش مهر «راه وفاق در مدرسه چیست» بوده است، گفت: استقبال کمنظیر دانشآموزان و فرهنگیان لرستان در این فراخوان کشوری چشمگیر بود که نشان از استعداد و خلاقیت هنری دانشآموزان این دیار دارد.
رئیس اداره فرهنگی هنری آموزشوپرورش لرستان نیز به کسب ۹ رتبه برتر کشوری لرستان اشاره کرد و گفت: گروه سرود دبیرستان دارا ناحیه یک خرمآباد رتبه اول سرود همگانی، گروه سرود دبیرستان سما ناحیه یک رتبه اول، گروه سرود دبستان پسرانه شهدای جهاد ناحیه یک رتبه دوم، گروه سرود دبستان پسرانه شهدای بانک رفاه ناحیه یک رتبه دوم، گروه سرود دبستان دخترانه هاتف بروجرد رتبه دوم سرود همگانی، و گروه سرود دبیرستان پسرانه سما ناحیه یک رتبه سوم سرود گروهی را کسب کردند.
صیاد درگاهپور، ادامه داد: در بخش انفرادی نیز ابوالفضل سالاروند از دبیرستان شاهد دورود رتبه اول موشنگرافی و امیرحسین معماری از دبیرستان شهید بهشتی بروجرد رتبه دوم رشته شعر را از آن خود کردند
بنابراین گزارش، آئین اختتامیه این مسابقات در سالن همایشهای اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد.
