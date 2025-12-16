به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علیفر ظهر امروز سهشنبه در گفتوگویی رسانهای اظهار کرد: «سفر یادگیری» فرصتی ارزشمند برای تحول در نظام آموزشی و تجربهای مؤثر برای تبادل دانش و آشنایی با روشهای نوین تدریس است. این طرح یکی از برنامههای تحولی وزارت آموزشوپرورش به شمار میرود که در سال تحصیلی جاری در قالب طرح تحول در آموزش و یادگیری اجرا میشود.
وی با اشاره به اینکه «طرح سفر یادگیری» و «یادگیری وظیفهمدار» از زیرمجموعههای طرح تحول در آموزش هستند، افزود: این برنامهها نقش مؤثری در توسعه مهارتهای حرفهای معلمان و ارتقای عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس دارند. این طرح بر چهار اصل سنجش و ارزشیابی، فناوریهای نوین آموزشی، روشهای نوین تدریس و یادگیری در محیطها و فضاهای آموزشی استوار است.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان با بیان اینکه «یادگیری وظیفهمدار» مشابه طرح «سفر یادگیری» است اما بهطور ویژه هنرستانها را در بر میگیرد، گفت: این طرح در قالب کاربرگها و فرمهای تخصصی مدارس فنیوحرفهای اجرا میشود.
علیفر ادامه داد: اجرای طرح «سفر یادگیری» در خوزستان از ۹ شهریورماه با برگزاری کارگاههای وظیفهمدار و حضور کارشناسان تکنولوژی آموزشی آغاز شد و در ۱۱ شهریورماه با دعوت از کارشناسان «شمیم» ادامه یافت که در مجموع طی دو روز، ۳۰۰ نفر از فرهنگیان سراسر استان آموزشهای لازم را دریافت کردند.
وی افزود: در گام بعد، همین افراد آموزشهای دریافتی را در سطح استان به سایر همکاران منتقل کردند و با آغاز مهرماه، اجرای عملی آموزشها در کلاسهای درس آغاز شد. همچنین در گردهمایی سرگروهها، یکهزار و ۶۷۰ هنرآموز و سرگروه آموزشی شرکت داشتند که از بزرگترین گردهماییهای چند سال اخیر محسوب میشود.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان با اشاره به برگزاری یکهزار و ۵۸۰ کارگاه آموزشی در دروس مختلف تصریح کرد: روند برگزاری این کارگاهها روبه رشد است و تلاش میکنیم بهصورت روزانه چندین کارگاه آموزشی در سطح استان برگزار شود.
