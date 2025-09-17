اجرای ۱۵۶ پروژه آموزشی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، قدرتاله نظری، ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر تراکم بالای فعالیتهای آموزش و پرورش در شش ماهه نخست سال که همزمان با پایان سال تحصیلی و آغاز پروژه مهر است، گفت: یکی از مهمترین اقدامات ما در این ایام، سنجش سلامت دانشآموزان پایه اول ابتدایی است. بوده که با ایجاد ۱۵ مرکز سنجش در شهرستانها، ۱۰۰ درصد دانشآموزان تحت پوشش قرار گرفتهاند.
نظری درباره ثبتنام دانشآموزان اظهار کرد: پیشبینی میکنیم برای سال تحصیلی جدید، حدود ۴۴۳ هزار دانشآموز در حدود سه هزار ۶۰۰ مدرسه دولتی استان ثبتنام شوند که برای ساماندهی این تعداد دانشآموز، در قالب حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ کلاس درس برنامهریزی کردهایم.
وی با اشاره به اهمیت محدودهبندی مدارس گفت: محدودهبندی مدارس در کلانشهرها و مناطق پرتراکم، یکی از راهکارهای اصلی ما برای مدیریت ثبتنام و جلوگیری از ایجاد تراکم بیش از حد است و توصیه میکنیم والدین در زمان ثبتنام به محدودههای تعیینشده مراجعه کنند تا ثبتنام بدون مشکل انجام شود.
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان به کمبود فضای آموزشی در استان اشاره کرد و گفت: سرانه فضای آموزشی در گلستان ۴.۱۴ متر مربع به ازای هر دانشآموز است که میانگین کشوری ۵.۴ متر مربع است و جبران این عقبماندگی نیازمند سرمایهگذاری و زمان است.
نظری از اجرای ۱۵۶ پروژه توسعه فضاهای آموزشی در استان خبر داد و گفت: از این تعداد پروژه، ۵۵ پروژه تا مهرماه امسال به بهرهبرداری میرسد و مجموع پروژهها تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ به ۴۰۵ پروژه خواهد رسید که بخش قابل توجهی از مشکلات فضای آموزشی استان را حل خواهد کرد.
وی افزود: برخی از این پروژهها با مشارکت خیرین و در قالب مردمیسازی مسئولیتهای اجتماعی اجرایی شدهاند و این همکاریها نقش بسزایی در تسریع روند آمادهسازی مدارس داشته است.
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان از خانوادهها خواست که با مراجعه به موقع به مدارس و همکاری در اجرای طرحهای آموزش و پرورش، زمینهساز سال تحصیلی موفق و بدون دغدغه برای دانشآموزان باشند.
