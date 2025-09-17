افتتاح مدرسه ۹ کلاسه شهید شریفی در اطاقور با اعتبار ۲۵ میلیارد تومانی

حبیب الله عوض‌خواه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش پنج درصدی دانش‌آموزان نسبت به سال گذشته اظهار کرد: این رشد نشان‌دهنده افزایش استقبال از تحصیل در منطقه اطاقور است.

عوض خواه تصریح کرد: ۱۶۰۰ دانش آموز در ۵۴ باب فضای آموزشی با تعداد ۲۶۰ فرهنگی سال تحصیلی ۱۴۰۴ را شروع می‌کنند.

وی همچنین از افتتاح یک مدرسه نه کلاسه شهید شریفی خبر داد و گفت: این مدرسه با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان ساخته شده و آماده بهره‌برداری است.

رئیس آموزش و پرورش اطاقور از خیرین و نیکوکاران درخواست کرد تا با حمایت‌های مالی و خیرخواهانه خود، به توسعه و ارتقا فضای آموزشی این شهرستان کمک کنند.