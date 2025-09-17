به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علیفر ظهر امروز چهارشنبه در اجلاس روسای آموزش و پرورش نواحی و مناطق ۴۰ گانه استان خوزستان با قدردانی از تلاش همکاران در آستانه سال تحصیلی جدید اظهار کرد: کسب سه رتبه تکرقمی در کنکور امسال بارقههایی از امید برای آینده استان بود. حتی در مناطق کمتر برخوردار نیز رتبههای دورقمی نشان داد که دانشآموزان خوزستانی ظرفیتهای بزرگی دارند.
وی ادامه داد: جامعه به دنبال خبرهای خوب است و ما باید واقعبینانه اما امیدوارانه برنامهریزی کنیم. به فرموده مقام معظم رهبری، باید همه استعدادها را پرورش دهیم و لازمه آن سرمایهگذاری بر روی این ظرفیتهاست.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به مأموریت روسای آموزش و پرورش مناطق بیان کرد: مدیری که امسال هم با مشکلات سال گذشته دستوپنجه نرم کند، جای تأمل دارد. باید شاخصهایی همچون میانگین تحصیلی، المپیادها، رفاه معلمان، نرخ گذر تحصیلی و درصد ثبتنام ارتقا یابد.
علیفر پیگیری مستمر امور را رمز موفقیت دانست و افزود: مدیریت یعنی خلاقیت ذهنی در کنار ایمان و عشق به کار؛ علاقهمندی است که باعث میشود شبانهروز پیگیر مسائل باشیم. البته داشتن برنامه عملیاتی برای حل مشکلات ضروری است.
وی همچنین از انعقاد تفاهمنامه همکاری میان آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفهای با عنوان «همنوا» خبر داد و گفت: برای نخستین بار تمام فضاها، سالنها و تجهیزات سازمان آموزش فنی و حرفهای در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته است. این یک فرصت مغتنم برای استفاده از ظرفیتهای موجود استان است.
علیفر در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت اقامه نماز جماعت در نخستین روز مهر در همه مدارس تأکید کرد و گفت: نماز تأثیر عمیقی بر رشد شخصیت فردی و اجتماعی دانشآموزان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دارد. مدیران مناطق موظفاند در روز اول مهر نماز جماعت در تمامی مدارس و همچنین نماز متمرکز با حضور ائمه جمعه هر منطقه برگزار کنند.
