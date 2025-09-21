به گزارش خبرنگار مهر، جعفر کرامتی، شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس از ۱۵ شهریور آغاز و تا ۱۵ مهرماه ادامه دارد و این طرح در سراسر استان به اجرا درآمده است.

وی با اشاره به اهمیت طرح گفت: در این طرح نظارتی علاوه بر همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی، بر کالاهای مرتبط با مدارس مانند لوازم‌تحریر، پوشاک، کیف، کفش و همچنین شهریه مدارس غیردولتی نظارت دقیق صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه نصب قیمت و رعایت سودهای قانونی از اولویت‌های اصلی در این طرح است، افزود: امیدواریم با رعایت این موارد توسط کسبه، دغدغه خانواده‌ها برای خرید لوازم مدرسه کاهش یابد.

کرامتی درباره کنترل قیمت‌ها اظهار کرد: امسال تنوع و کیفیت کالای داخلی به مراتب بهتر شده است و مردم می‌توانند با اطمینان به کالاهای تولید داخل مراجعه کنند. همچنین در چند روز اخیر پرونده‌هایی درباره کالای قاچاق و بدون اصالت در زمینه لوازم‌تحریر تشکیل شده است که برخورد قانونی لازم با آن صورت گرفته است.

معاون اداره کل صنعت، معدن و تجارت گلستان به گستردگی بازرسی‌ها اشاره کرد و گفت: بازرسان در قالب گشت‌های مشترک صبح و عصر، عمدتاً بر فروشگاه‌های عرضه لوازم‌تحریر و پوشاک تمرکز دارند و هر تخلفی که مشاهده شود، در همان لحظه توسط نمایندگان تعزیرات حکومتی برخورد می‌شود.

وی همچنین بر الزام فروشندگان به نصب برچسب قیمت و ارائه فاکتور معتبر تأکید کرد و گفت: فروشندگان موظف به ارائه فاکتور به مشتریان هستند و در صورت عدم رعایت با آن‌ها برخورد قانونی خواهد شد.

کرامتی ضمن تشویق مردم به استفاده از سامانه ۱۲۴ برای گزارش تخلفات گفت: گزارش‌های مردمی در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری می‌شود و رسیدگی به شکایات از اولویت‌های اصلی ما است.

وی اظهار کرد: بازدارندگی در برخورد با متخلفان نیازمند استمرار و تشدید نظارت‌ها است و با همکاری تمامی نهادهای مرتبط، اجرای این طرح با جدیت ادامه خواهد داشت تا بازار آرام و منصفانه‌ای در آستانه بازگشایی مدارس فراهم شود.