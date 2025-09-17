۵۸۰ مدرسه در مازندران شاداب سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادی نژاد بعد از ظهر چهارشنبه در شورای آموزش و پرورش افزود: مدارس استان برای شروع سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به طور کامل آماده شده‌اند و دانش‌آموزان با فضایی ایمن و پرنشاط به کلاس‌های درس بازمی‌گردند.

وی بیان کرد: با همکاری معلمان، خیران و گروه‌های جهادی بیش از ۲۹۰۰ کلاس درس در قالب طرح شهید عجمیان بازسازی و رنگ‌آمیزی شده است تا محیط آموزشی برای دانش‌آموزان جذاب‌تر و امن‌تر شود.

وی افزود: آغاز بازگشایی مدارس از ۳۰ شهریور است و ویژه برنامه‌هایی برای دانش‌آموزان پیش‌دبستانی تحت عناوین جوانه‌ها و شکوفه‌ها در روزهای ۳۰ و ۳۱ شهریور برگزار خواهد شد. آغاز رسمی سال تحصیلی نیز اول مهرماه است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران ادامه داد: در سال تحصیلی پیش‌رو، بیش از ۵۲۸ هزار دانش‌آموز در حدود ۲۳ هزار کلاس درس دولتی و غیردولتی استان مشغول به تحصیل خواهند شد.

وی همچنین درباره فعالیت‌های تابستانی توضیح داد: طرح‌های توانمندسازی معلمان شامل توانا، آوای والدین و حامی و همچنین توسعه هنرستان‌های جوار از جمله برنامه‌های کلیدی ما در تابستان بوده که به ارتقای کیفیت آموزش کمک می‌کند.

کلبادی‌نژاد در پایان تأکید کرد: ما متعهدیم محیطی امن، شاد و سازنده برای دانش‌آموزان فراهم کنیم تا سال تحصیلی جدید با موفقیت آغاز شود.