  1. استانها
  2. گلستان
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۴۸

۱۴ درصد از مدارس گلستان مجهز به فناوری‌های نوین آموزشی هستند

۱۴ درصد از مدارس گلستان مجهز به فناوری‌های نوین آموزشی هستند

گرگان-مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: ۱۴ درصد از مدارس گلستان مجهز به فناوری‌های نوین آموزشی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله نظری، شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تنها ۱۴ درصد از مدارس استان مجهز به فناوری‌های نوین آموزشی هستند، گفت: تا پایان برنامه توسعه، هدف ما رسیدن به ۵۰ درصد است.

وی افزود: تاکنون بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان اعتبار صرف خرید تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهی و ورزشی شده است.

وی تأکید کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و استانی، روند هوشمندسازی و تجهیز مدارس به فناوری‌های نوین با جدیت ادامه دارد.

نظری در ادامه از اجرای گسترده پروژه مهر ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این پروژه به‌عنوان یک ابرپروژه ملی در آموزش‌وپرورش، امسال با شعار «توسعه عدالت آموزشی برای ایران و مدرسه» آغاز شده است. از زیباسازی مدارس گرفته تا آماده‌سازی حیاط‌های پویا، همه در راستای ایجاد فضایی شاد و با نشاط برای دانش‌آموزان انجام شده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش گلستان با اشاره به عدالت آموزشی در روستاها اظهار کرد: در همه روستاهای استان، حتی با جمعیت دانش‌آموزی کمتر از پنج نفر، مدرسه فعال است. اکنون نیز ۱۲۰ مدرسه با جمعیت زیر ۲۰ دانش‌آموز در استان داریم.

وی خاطرنشان کرد: با تلاش‌هایی که در حال انجام است امید داریم هیچ دانش‌آموزی به دلیل فقر اقتصادی نباید از آموزش باز بماند.

کد خبر 6595992

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها