به گزارش خبرنگار مهر، قدرتالله نظری، شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تنها ۱۴ درصد از مدارس استان مجهز به فناوریهای نوین آموزشی هستند، گفت: تا پایان برنامه توسعه، هدف ما رسیدن به ۵۰ درصد است.
وی افزود: تاکنون بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان اعتبار صرف خرید تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهی و ورزشی شده است.
وی تأکید کرد: با بهرهگیری از ظرفیتهای ملی و استانی، روند هوشمندسازی و تجهیز مدارس به فناوریهای نوین با جدیت ادامه دارد.
نظری در ادامه از اجرای گسترده پروژه مهر ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این پروژه بهعنوان یک ابرپروژه ملی در آموزشوپرورش، امسال با شعار «توسعه عدالت آموزشی برای ایران و مدرسه» آغاز شده است. از زیباسازی مدارس گرفته تا آمادهسازی حیاطهای پویا، همه در راستای ایجاد فضایی شاد و با نشاط برای دانشآموزان انجام شده است.
مدیرکل آموزشوپرورش گلستان با اشاره به عدالت آموزشی در روستاها اظهار کرد: در همه روستاهای استان، حتی با جمعیت دانشآموزی کمتر از پنج نفر، مدرسه فعال است. اکنون نیز ۱۲۰ مدرسه با جمعیت زیر ۲۰ دانشآموز در استان داریم.
وی خاطرنشان کرد: با تلاشهایی که در حال انجام است امید داریم هیچ دانشآموزی به دلیل فقر اقتصادی نباید از آموزش باز بماند.
