فروش انگور در دهدشت با سه قیمت متفاوت؛اقتدار در کنترل بازار وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید ایرج کاظمی‌جو عصر چهارشنبه در ستاد تنظیم بازار کهگیلویه با انتقاد از ضعف در مدیریت بازار اظهار کرد: راهکاری در جلسات مطرح نمی‌شود تا زمانی که مصوبه‌های جلسه قبلی عملی نشود برگزاری مجدد اتلاف وقت است.

مدیر به جای جواب دهی به ارباب رجوع آنها را به فرمانداری سوق می‌دهد

وی با بیان اینکه شرکت فرآورده‌های نفتی در شهرستان نسبت به تعهدات بی‌تفاوت است، افزود: مدیر باید پاسخگوی مطالبات مردم باشد، ارباب رجوع برای پیگیری مشکل به ادارات مراجعه می‌کند اما جواب نمی‌گیرد و کم کاری دیگران شهروندان را به فرمانداری سوق می‌دهد.

فرماندار کهگیلویه با بیان اینکه روزانه وقت ما درگیر جزیی‌ترین وظیفه ادارات است، تصریح کرد: با وجود پیگیری فرمانداری باز کار مردم انجام نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه مدیران پاسخگوی جزیی‌ترین وظیفه کاری خود نیستند، ادامه داد: مدیری که نتواند حداقل تابلوی اداره را تعویض کند نمی‌تواند مدیریت کند.

از مگس پرانی دست بردارید و به کار مردم رسیدگی کنید

کاظمی جو خطاب به مدیران کم‌کار افزود: از مگس پرانی دست بردارید و به کار مردم رسیدگی کنید.

وی با اشاره به اینکه مدیریان به جای انداختن توپ در زمین یکدیگر با همکاری و تعامل بازار را کنترل کنند، تاکید کرد: سه مغازه روبروی شهرداری یک نوع میوه انگور را به سه نرخ می‌فروشند، بعد مدیر ما نمی‌داند در بازار شهر چه خبر است.

رئیس اتحادیه بودن صرفاً پشت میز نشینی نیست

فرماندار کهگیلویه با اشاره به اینکه رئیس اتحادیه بودن صرفأ نشستن پشت میز نیست، گفت: شرافت و انصاف و انسانیت را زیر پا نگذارید و از حقوق شهروندان دفاع کنید.

وی با بیان اینکه جلسه ما شبیه یک دورهمی است و شواهد نشان می‌دهد تاکنون تغییری در بازار حاصل نشده است، تصریح کرد: به عنوان مثال در صنف خبازان کیفیت نان یک صدم درصد نسبت به گذشته تغییر نکرده و تخلفات همچنان تکرار می‌شود.

صنف‌های متخلف جریمه شوند

کاظمی جو ابراز کرد: صنفی که تخلف دارد را جریمه کنید تا بدانند در گذشته خلاف واقع عمل شده و به مردم ظلم کرده است.

وی با اشاره به اینکه برای موارد جزئی هم کار به مصوبه شورای تأمین می‌کشد، گفت: بی‌قانونی در دهدشت عین قانون است و استثنا هم ندارد.