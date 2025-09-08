  1. بین الملل
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۰۲

تأکید جنبش حماس بر تداوم مقاومت در برابر جنایات رژیم صهیونیستی

تأکید جنبش حماس بر تداوم مقاومت در برابر جنایات رژیم صهیونیستی

یکی از اعضای ارشد جنبش حماس سلاح مقاومت را تنها ابزار مقابله با یورش صهیونیست‌ها عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمود مرداوی» از رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس در گفت‌وگو با شبکه الجزیره مباشر، عملیات اخیر در راموت را اقدامی در چارچوب دفاع از خود در برابر نسل‌کشی ارتش صهیونیستی در نوار غزه توصیف کرد.

وی با بیان اینکه مقاومت در غزه، قدس و کرانه باختری ادامه خواهد داشت، تأکید کرد: تهدیدهای نتانیاهو ما را مرعوب نخواهد کرد و این رژیم اشغالگر به‌رغم همه جنایاتش محکوم به زوال است.

این عضو حماس افزود: نتانیاهو با طفره‌روی و مانع‌تراشی، هیچ تمایلی به طرح‌های توقف جنگ ندارد.

به گفته او، برخی ایده‌ها مطرح شده اما فاقد ضمانت برای توقف کامل حملات و حفاظت از مردم فلسطین است و در آن‌ها هیچ اشاره‌ای به عقب‌نشینی آشکار رژیم از غزه وجود ندارد.

مرداوی در پایان تصریح کرد: سلاح مقاومت تنها مانع پیشروی تانک‌های صهیونیستی است که هر روز خانه‌های مردم در غزه را ویران می‌کنند.

در تیراندازی در نزدیکی تقاطع راموت در قدس اشغالی ۷ صهیونیست کشته شدند.

