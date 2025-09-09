  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۸

«معاریو» اعتراف کرد: نقطه ضعف مرگبار در ارتش «اسرائیل»

«معاریو» اعتراف کرد: نقطه ضعف مرگبار در ارتش «اسرائیل»

روزنامه عبری زبان معاریو به وجود شکاف‌های عملیاتی و تاکتیکی در ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، آوی اشکنازی تحلیلگر نظامی روزنامه عبری زبان معاریو اعتراف کرد، عملیات جبالیا که به تازگی علیه نظامیان صهیونیست در نوار غزه انجام و باعث هلاکت چهار تن از آنها شده نشان داد که یک نقطه ضعف کشنده در ارتش رژیم صهیونیستی وجود دارد.

وی به عملیات نیروهای فلسطینی در انداختن بمب داخل یک تانک اشاره و تاکید کرد، نیروهای حماس در کمین‌های خود از این روش استفاده می‌کنند. هلاکت نظامیان صهیونیست در این عملیات فاجعه است.

اشکنازی اذعان کرد، نیروهای حماس قدرت خود را در جنگ‌های چریکی ثابت کرده‌اند. آنها توانسته‌اند از تجهیزات نظامی و پیشرفته ارتش رژیم صهیونیستی عبور کنند.

وی بیان کرد، کمین مذکور طی ساعات بامداد نظامیان صهیونیستی را هدف قرار داد که در حال برگشت از مناطق شمال غزه بودند. حماس می‌داند چگونه از شکاف‌های عملیاتی و تاکتیکی ارتش رژیم صهیونیستی استفاده کند.

کد خبر 6584513

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
      0 0
      پاسخ
      شما ها فقط در نقض هر قانون و زیر ما گذاشتن تمام اصول انسانی مهارت پیدا کرده اید و کلا و در واقع هیچ قدرتی ندارید و در حمله تن به تن قبل از هفت اکتبر با شکست مواجه هم شدید و در ان تردیدی ندارید چرا بر می گردید و از ان متعجب می شوید

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها