«معاریو» اعتراف کرد: نقطه ضعف مرگبار در ارتش «اسرائیل»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، آوی اشکنازی تحلیلگر نظامی روزنامه عبری زبان معاریو اعتراف کرد، عملیات جبالیا که به تازگی علیه نظامیان صهیونیست در نوار غزه انجام و باعث هلاکت چهار تن از آنها شده نشان داد که یک نقطه ضعف کشنده در ارتش رژیم صهیونیستی وجود دارد.

وی به عملیات نیروهای فلسطینی در انداختن بمب داخل یک تانک اشاره و تاکید کرد، نیروهای حماس در کمین‌های خود از این روش استفاده می‌کنند. هلاکت نظامیان صهیونیست در این عملیات فاجعه است.

اشکنازی اذعان کرد، نیروهای حماس قدرت خود را در جنگ‌های چریکی ثابت کرده‌اند. آنها توانسته‌اند از تجهیزات نظامی و پیشرفته ارتش رژیم صهیونیستی عبور کنند.

وی بیان کرد، کمین مذکور طی ساعات بامداد نظامیان صهیونیستی را هدف قرار داد که در حال برگشت از مناطق شمال غزه بودند. حماس می‌داند چگونه از شکاف‌های عملیاتی و تاکتیکی ارتش رژیم صهیونیستی استفاده کند.