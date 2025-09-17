اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی وارد تبریز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی شامگاه چهارشنبه با قدردانی از سفر اعضای کمیسیون عمران مجلس به استان، خواستار توجه ویژه آنان به طرح‌های عمرانی این خطه از جمله جاده کلاله-جلفا، پل آق بند-کلاله و پایانه مرزی آن و تکمیل بزرگراه مرند-جلفا شد.

اتصال خط راه آهن خاوران به ایستگاه مرکزی تبریز و امتداد آن به چشمه ثریا و تکمیل ترمینال دوم (سالن جدید پروازهای خارجی) فرودگاه بین المللی تبریز از دیگر خواسته‌های استاندار آذربایجان شرقی در دیدار با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در بدو ورود آنان به تبریز بود.