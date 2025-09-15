به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک در استانداری آذربایجان شرقی به ریاست طاهر روحی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی روز دوشنبه برگزار و طرح‌های متعدد صنعتی و اقتصادی با رویکرد توسعه پایدار و صیانت از محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت.

طاهر روحی در این نشست بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها در مسیر اجرای قانون هوای پاک تأکید کرد و گفت: توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی همسو با ملاحظات زیست‌محیطی پیش برود.

وی افزود: هیچ برنامه اقتصادی در استان نباید به بهای آسیب به سلامت شهروندان یا تخریب منابع طبیعی اجرا شود؛ نگاه علمی و کارشناسی باید مبنای تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد تا ضمن حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید، الزامات محیط زیستی نیز رعایت گردد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی در ادامه نقش فرمانداران را در مدیریت پرونده‌های صنایع شهرستان‌ها مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: ارزیابی دقیق طرح‌ها در همان مراحل ابتدایی می‌تواند از بروز مشکلات زیست‌محیطی در آینده جلوگیری کرده و مسیر اجرای پروژه‌ها را با ضوابط قانونی منطبق سازد.

در این نشست، طرح‌های مرتبط با کاهش آلاینده‌های صنعتی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی به‌طور کارشناسی بررسی و برای اجرا در دستور کار قرار گرفت.

تصمیمات اتخاذشده در این جلسه بخشی از برنامه جامع استان برای تحقق توسعه پایدار متناسب با ظرفیت‌های محیط زیستی است که می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر استان‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد.