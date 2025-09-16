به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز سه شنبه در پنجمین جلسه شورای هماهنگی بانکهای آذربایجان شرقی، اظهار کرد: مسئولان بانکی باید بررسی کنند و پیشنهادها و راهکار عملی خود جهت افزایش جذب منابع را بیابند زیرا فعالان اقتصادی، هوشمندانه عمل میکنند و وقتی میبینند که تسهیلگری برای دریافت وام مثلاً در تهران وجود دارد، منابع خود را نیز به آن شهر انتقال داده و فعالیتهای اقتصادی خود را از این طریق دنبال میکنند.
وی با بیان اینکه وظیفه ذاتی مدیران عامل بانکها، پیگیری جذب منابع و سرمایه گذار است، افزود: با توجه به اهمیت تسهیلگری امور برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، مسئولان بانکی استان موظف هستند که شیوهها و اقدامات عملی جذب منابع برای استان را ارائه دهند.
وی با انتقاد از وضعیت پیگیری منابع از سوی دستگاههای اجرایی استان نیز افزود: فرصتها واعتبارات خوبی در برخی دستگاهها وجود دارد و برای ارتقای جذب اعتبارات و کمک به تکمیل پروژههای استانی، مسؤولان کشوری مربوطه را در ماههای گذشته به استان دعوت کردیم اما باید مسئولان استانی دستگاههای اجرایی در راستای پیگیری جذب اعتبارات نهایت بهره را از این فرصتها داشته باشند.
سرمست با تاکید بر لزوم پیگیری مطالبات و درخواستهای اعطای تسهیلات و منابع بانکی برای بخشهای موردنیاز، اظهار کرد: یکی از خلاءهای مهم تخصیص و جذب منابع بانکی در حوزه معاونت روستایی است که باید مطالبات آنها در سریعترین زمان ممکن شناسایی و پیگیری شود.
وی همچنین بر لزوم پیگیری اعطای تسهیلات به اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه از محل منابع بانکی تاکید کرد و گفت: باید از فرصتهایی که در دست داریم برای ارائه هرچه بهتر خدمات و رفع نیازهای اقشار مختلف بهره بگیریم.
وی با انتقاد از عدم استفاده نهادهای مسئول از ظرفیت اعتبار مالیاتی و خیرین، افزود: بخشی از کارها باید فراتر از بودجههای دولتی با کمک خیرین انجام شود و در این راستا دانشگاه تبریز میتواند پیشگام باشد و ساختمانی را برای جذب دانشجویان هوش مصنوعی اختصاص دهد و خیرین عرصه علم و فناوری از تجهیز و تأمین هزینههای تحصیل حمایت کنند.
استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: سفرهای استانی و دیدارها با مسؤولان کشوری، همگی هدفمند و بر اساس یکسری برنامههای مدون انجام میگیرد و نیازمند همراهی مدیران کل و بانکهای عامل هستیم؛ همچنین باید از ظرفیت کمیسیونهای تخصصی مجلس و نمایندگان استانی که عضو کمیسیونها هستند در راستای عملیاتی کردن مصوبات سفرها استفاده کنیم.
وی ادامه داد: باید در راستای اقتصاد دانش بنیان، حرکت جدیدی انجام گیرد و از منابع بانکی و دولتی به خصوص اعتبار مالیاتی و حتی خیرین علم وفناوری در این مسیر نهایت استفاده را ببریم که دانشگاه تبریز و پارک علم و فناوری در این خصوص وظیفه سنگینتری دارند.
