به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست شامگاه سه‌شنبه در حاشیه نشست مشترک اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با شورای تأمین استان، بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های کلان استان به‌ویژه در مناطق مرزی تأکید کرد.

وی با اشاره به بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از مرزهای استان، اظهار کرد: در این نشست بر اجرای سریع پروژه کلاله – جلفا تأکید شد؛ پروژه‌ای که می‌تواند علاوه بر گسترش روابط اقتصادی و تجاری با جمهوری آذربایجان و کشورهای منطقه، نقش مهمی در ارتقای رفاه مرزنشینان ایفا کند.

استاندار آذربایجان شرقی دومین محور مورد اجماع در این نشست را تسریع در اجرای پروژه انتقال آب ارس به تبریز و شهرهای مسیر از جمله جلفا، مرند و شبستر عنوان کرد و افزود: این موضوع به‌عنوان یکی از مطالبات جدی مردم منطقه در دستور پیگیری مشترک استان و نمایندگان مجلس قرار گرفت.

سرمست همچنین با اشاره به بازدیدهای میدانی اخیر خود از نوار مرزی استان، گفت: در این جلسه بر ضرورت تقویت بنیه دفاعی و ارتقای توان امنیتی استان نیز تأکید شد تا شرایط لازم برای امنیت پایدار مرزنشینان و توسعه اقتصادی منطقه فراهم شود.