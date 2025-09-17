قهرمان یافتن یک ارزش برای سینما است

به گزارش خبرنگار مهر، میثم زندی چهارشنبه شب در آیین گرامیداشت روز ملی سینما که در سینما ساحل اهواز برگزار شد، بیان کرد: وقتی در این سرزمین بخواهیم در مورد سینما حرف بزنیم، شوق شاعرانه در انسان پدید میآید.
مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی با بیان این پرسش که چرا همه ما گرفتار سینما و تصویر شدهایم، گفت: امروز سینما، جام جهاننمای معاصر است. سینما پلی بین تاریخ و خیال و همچنین جامعه و خیال است لذا انسان دائم در خیال خود میآفریند.
وی عنوان کرد: حمید زرگرنژاد، کارگردان خوزستانی با کادر، قاب و تصویر در سینما شاعرانگی میکند.
به گفته زندی، قهرمان ساختن در سینما راحت است، اما قهرمان یافتن و پرورش دادن آن ارزشی برای سینما است که در حمید زرگر نژاد این خصلت وجود دارد و وی در حال تبدیل شدن به مولفی در سینما است.
مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی، زرگر نژاد را از مهمترین کارگردانها در حوزه دفاع مقدس معرفی کرد و افزود: مجموعه معرفتی که در خاک خوزستان نهفته است؛ این شخصیت را به وجود آورده است.
وی اظهار کرد: مطمئن هستیم از خوزستان چهرههای شاخصی در سینما خلق شده و نقش آفرینی کرده که با کمک به انجمن سینمای جوان و موسسات آموزشی و توسعه خرد، میتوان سینما را به پل رساند.
زندی تاکید کرد: اگر میخواهیم سینما و هنر بالنده ای داشته باشیم، باید کتاب خواندن، نوشتن و آموزش دیدن را بلد باشیم.
