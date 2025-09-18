  1. استانها
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۰۸

کوتاهی در گزارش منشأ آتش‌سوزی‌های جنگل‌های ایلام

ایلام - دادستان ایلام از ورود دادستانی به کوتاهی صورت گرفته از سوی دستگاه‌های اجرایی در گزارش منشأ آتش‌سوزی‌های جنگل‌های ایلام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالوهاب بخشنده اعلام کرد: تا این لحظه هیچ گزارش رسمی و مستندی درباره منشأ آتش‌سوزی‌ها چه عمدی و چه غیرعمدی به دستگاه قضایی ارائه نشده است. بی‌تردید کوتاهی در ارائه گزارش‌های دقیق و کارشناسی، مسئولیت قانونی به همراه خواهد داشت و انتظار می‌رود متولیان در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخ‌گو باشند.

وی منابع طبیعی را رکن اساسی امنیت و اقتصاد استان دانست و افزود: سوختن حتی یک هکتار از مراتع به معنای از دست رفتن بخشی از زیست‌بوم، ذخایر ژنتیکی و سرمایه اجتماعی ایلام است. دستگاه قضایی با عاملان یا مسببان این حوادث چه با انگیزه سودجویی و چه از روی غفلت با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

دادستان ایلام همچنین از مردم خواست با هوشیاری و مسئولیت‌پذیری، در شناسایی و معرفی سریع عاملان آتش‌سوزی‌ها به مسئولان و نیروهای انتظامی همکاری کنند و یادآور شد: «طبیعت امانت نسل‌هاست و آسیب به آن، خیانت به امنیت و آینده استان است.

