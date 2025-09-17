عباس شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حجم آتش‌سوزی در جنگل‌های ملکشاهی گسترده بود اما با حضور به‌موقع نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست، ستاد مدیریت بحران، هلال‌احمر، گروه‌های جهادی و مردم محلی، آتش تحت کنترل قرار گرفت.

وی ضمن قدردانی از تلاش و ایثار نیروهای مردمی و دستگاه‌های امدادی افزود: این نیروها با دل و جان وارد صحنه شدند و با وجود سختی‌های منطقه، توانستند مانع از گسترش آتش به بخش‌های وسیع‌تر جنگل شوند.

به گفته فرماندار، دستگاه‌های مسئول همچنان در منطقه مستقر هستند تا از شعله‌ور شدن مجدد آتش جلوگیری کنند.