یاسم خانمحمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آتش‌سوزی‌های رخ‌داده در عرصه‌های طبیعی شهرستان‌های ملکشاهی (منطقه ملیه‌سیل کبیرکوه)،شهرستان سیروان (منطقه چرمین) وشهرستان چرداول (منطقه تنگه‌قیر) با تلاش گسترده نیروهای منابع طبیعی، ستاد مدیریت بحران، هلال‌احمر، سپاه، نیروهای مردمی و سایر دستگاه‌های امدادی مهار شد.

وی بیان کرد: با وجود سخت‌گذر بودن مسیرها و وزش باد که عملیات اطفا را دشوار کرده بود، با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم محلی، آتش‌سوزی‌ها به طور کامل کنترل شد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر نیروهای منابع طبیعی و ستاد بحران برای پایش دقیق منطقه و جلوگیری از شعله‌ور شدن مجدد آتش در محل حضور دارند.