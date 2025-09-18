تشدید اقدامات پیشگیرانه مقابله با پشه آئدس در بندرلنگه

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه پدافند غیرعامل صبح پنجشنبه با محوریت بهسازی محیط به ریاست مهدی صابری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری بندرلنگه و با حضور آرش الوندی معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان بندرلنگه و نمایندگان ادارات و سازمانهای مرتبط در محل فرمانداری برگزار شد.
صابری در ابتدای جلسه ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد شهدای گرانقدر، سلامت جامعه را بخشی جداییناپذیر از امنیت پایدار کشور دانست و یادآور شد: تهدیداتی مانند پشه آئدس و تب دنگی صرفاً موضوعی بهداشتی نیستند بلکه پیامدهای گستردهتری دارند.
وی افزود: مقابله با این تهدیدات نوعی اقدام پیشگیرانه در حوزه امنیت سلامت است که نیازمند برنامهریزی دقیق، اقدام سریع و مشارکت همگانی است.
معاون فرماندار لنگه ادامه داد: موضوع پشه آئدس در بندرلنگه چند سالی است با همکاری شبکه بهداشت و دستگاهها جدی پیگیری میشود و اقدامات خوبی انجام شده است.
صابری بر تشدید اطلاعرسانی در شهر و روستاها، جلب مشارکت سازمانها، تشکلها و سمنها تأکید کرد.
آرش الوندی معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان بندرلنگه با ارائه گزارشی از وضعیت پشه آئدس و تب دنگی گفت: آموزش و آگاهیبخشی نقش کلیدی در کنترل بیماری دارد و ضروری است همه کارکنان ادارات، مدارس و گروههای اجتماعی نسبت به علائم و راههای پیشگیری حساس باشند.
وی افزود: شبکه بهداشت آماده اجرای برنامههای آموزشی و بازدیدهای میدانی است.
الوندی با اشاره به بارندگیهای پاییز که محیط مناسبی برای تکثیر پشه فراهم میکند، از دستگاهها خواست برنامههای پاکسازی، بهسازی محیط و حذف مکانهای تجمع آب را در اولویت قرار دهند.
معاون بهداشتی شبکه بهداشت به عملیات مهپاشی، جمعآوری لاستیکهای مستعمل، ساماندهی قایقهای بلااستفاده، پاکسازی معابر و حذف ژیتهای لاروی اشاره کرد و تأکید نمود که بدون همکاری دستگاهها و مردم مهار بیماریها ممکن نیست.
نظر شما