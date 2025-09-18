به گزارش خبرنگار مهر، حیدر راهب صبح پنجشنبه در مراسم بازگشایی کتابخانه عمومی غدیر کنگان، ضمن قدردانی از حمایت فرماندار و مسئولان محلی، اظهار کرد: در زمان آغاز مسئولیتم، ۷۰ درصد کتابخانههای استان فرسوده بودند و بهتبع خدمات محدودتری به مردم ارائه میشد و به همین دلیل نهضت بازطراحی آنها را آغاز کردیم و امروز به ۲۴ اُمین کتابخانه بازطراحیشده رسیدهایم.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان بوشهر افزود: هدف از بازطراحی صرفاً نوسازی فضا نیست؛ کتابخانه باید محیطی گرم، صمیمی و دوستداشتنی برای همه اقشار جامعه باشد، جایی برای مطالعه، یادگیری و گفتوگو حتی بخشی ویژه برای نشستهای دوستانه و تبادل نظر در این کتابخانه پیشبینی شده است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان بوشهر با اشاره به اهمیت زیرساختهای فرهنگی گفت: کتابخانههای بهروز نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزش دارند.
وی یادآور شد: امروز سالنهای اختصاصی مطالعه در کتابخانههای عمومی استان با نمونههای به روز و پیشرفته کشور برابری میکند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان بوشهر بیان کرد: سرمایهگذاری سه میلیارد تومانی در بازطراحی کتابخانه غدیر کنگان اتفاق افتاد و این اعتبار از محل منابع ملی، استانی و نیمدرصد سهم شهرداری تأمین شده است.
در پایان این آئین، از دست اندر کاران این پروژه با اهدای لوح سپاس، قدردانی شد.
کتابخانه غدیر در سال ۱۳۹۰، با زیربنای هزار مترمربع تأسیس شده است که با هزینهای بیش از ۳۰ میلیارد ریال مورد بازطراحی، نوسازی و تجهیز کامل قرار گرفت که پس از بازطراحی و تعریف خدمات جدید، هماکنون با بخشهای تخصصی خود، از جمله بخش کودک، نوجوان، مخزن، نشریات، تازههای کتاب، مرجع، استانشناسی، محفل گفتوگو، سالنهای مطالعه عمومی و خصوصی و بخش اسباببازی برای خردسالان، آماده ارائه خدمات به تمامی علاقهمندان، بهویژه کودکان و نوجوانان است.
