۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۴

آغاز پنجمین کنگره شعر توحیدی در شهرستان میبد

یزد-پنجمین کنگره شعر توحیدی با حضور شاعران برگزیده استانی، ملی و بین المللی در شهرستان میبد یزد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین افتتاحیه پنجمین کنگره شعر توحیدی میبد صبح پنجشنبه در محل فضای سنتی شهرستان میبد برگزار شد و عصر امروز نیز آئین اختتامیه و تجلیل از برترین‌های این کنگره در محل دانشگاه میبد برگزار می‌شود.

کنگره شعر توحیدی از سال ۹۳ آغاز به کار کرده و امروز نیز پنجمین دوره این رویداد آغاز شد.

آثار رسیده به کنگره در دو مرحله داوری شد و ۳۰ شاعر به عنوان برگزیده و برتر در مراسم اختتامیه تجلیل می‌شوند.

این کنگره در سه بخش شعر بزرگسال، شعر کودک و نوجوان و شعر غیرفارسی برگزار می‌شود و ۲۸۴ شاعر با ۸۶۰ اثر در فراخوان این رویداد مشارکت داشتند که در نهایت ۳۰ نفر برگزیده و برای حضور دعوت شدند.

داوری آثار این ارسالی به دبیرخانه این کنگره توسط احمدرضا قدیریان، قادر طراوت‌پور و بابک نیک‌طلب انجام شده است.

شعرخوانی، نقد شعر و کارگاه‌های آموزشی از برنامه‌های اختصاصی این رویداد در پنجمین دوره است همچنین حضور برای عموم نیز در این برنامه‌ها آزاد است.

