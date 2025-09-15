به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین زکریا اخلاقی، دبیر علمی پنجمین کنگره بین المللی شعر توحیدی، در نشست خبری این رویداد اعلام کرد: در پنجمین دوره جشنواره بیش از ۸۶۰ اثر از ۲۸۴ شاعر در سه بخش شعر بزرگسال، شعر کودک و نوجوان و شعر غیر فارسی به دبیرخانه ارسال شد که در دو مرحله داوری استانی و ملی بررسی شدند و در نهایت ۳۰ اثر برگزیده در آئین پایانی معرفی و از صاحبان آن‌ها تجلیل خواهد شد.

وی با اشاره به حضور چشمگیر شاعران بین‌المللی افزود: در این دوره شاعران متعددی از کشورهای مختلف همچون افغانستان، پاکستان، سوریه، یمن، عراق، لبنان، تانزانیا و کنیا شرکت کرده‌اند، همچنین بخش قابل توجهی از آثار شاعران غیرایرانی با همکاری جامعه‌المصطفی گردآوری و به دبیرخانه ارسال شده است.

دبیر علمی کنگره، هدف اصلی برگزاری این کنگره را احیای جایگاه شعر توحیدی و عرفانی در ادبیات معاصر عنوان کرد و گفت: شعر فارسی در قرون چهارم تا هشتم هجری همواره با مفاهیم عمیق عرفانی و توحیدی عجین بوده است؛ اما در دوره‌های معاصر کمتر به این موضوعات پرداخته شده است.

به گفته اخلاقی از همین رو از سال ۱۳۹۳ تصمیم گرفته شد، کنگره‌ای ویژه برای شعر توحیدی برگزار شود تا زمینه برای تولید و عرضه آثار معنوی در این حوزه فراهم شود، در چهار دوره پیشین این جشنواره، مجموعه‌هایی همچون کتاب «آینه‌های شهود» شامل برگزیدگان سه دوره نخست و کتاب «خدا در شعر کودک» منتشر شده است.

دبیر علمی کنگره بین المللی شعر توحیدی گفت: همچنین ویژه‌نامه‌های جامع با مضامین آثار راه‌یافته، دیدگاه داوران و مقالات علمی و تخصصی مرتبط با موضوع توحید هر سال منتشر می‌شوند که جایگاه علمی جشنواره را بیش از پیش تقویت کرده است.

اخلاقی تاکید کرد: مراسم اختتامیه این رویداد روز ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ با حضور شاعران، اساتید دانشگاه، پژوهشگران و مسئولان فرهنگی برگزار خواهد شد و در آن از ۳۰ شاعر برگزیده تجلیل می‌شود.