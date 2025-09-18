به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل، «برنی سندرز»، سناتور مستقل و برجسته آمریکایی تهاجم اشغالگران صهیونیست علیه مردم مظلوم در غزه را «نسلکشی» فلسطینیان توصیف کرد.
بر اساس اعلام این رسانه، سندرز در بیانیهای پس از ارائه آمار تلفات جنگ تمام عیار صهیونیستها علیه مردم مظلوم در غزه تصریح کرد: قصد و نیت روشن است. نتیجه اجتنابناپذیر است: اسرائیل در غزه مرتکب نسلکشی شده است.
این سناتور مستقل و برجسته آمریکایی اضافه کرد: با نامگذاری اقدامات اسرائیل به عنوان نسلکشی، باید از تمام اهرمهای خود برای درخواست آتشبس فوری، افزایش عظیم کمکهای بشردوستانه با تسهیل سازمان ملل و گامهای اولیه برای تأمین کشور فلسطین استفاده کنیم.
این در حالیست که کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیر اخیراً در بیانیهای جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را «نسلکشی» توصیف کرده بود.
