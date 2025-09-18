  1. بین الملل
ایران نیم میلیارد دلار از موشک‌های پیشرفته آمریکا را نابود کرد

اسناد پنتاگون نشان می‌دهد که در جریان تهاجم ۱۲ روزه صهیونیست‌ها به ایران، آمریکا موشک‌های پیشرفته رهگیری به ارزش حدود نیم میلیارد دلار برای حمایت از این رژیم را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل، اسناد جدید بودجه پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) که توسط چندین گزارش رسانه‌ای آمریکایی نیز ذکر شده است، نشان می‌دهد که ایالات متحده در طول جنگ جاری، عمدتاً در طول تهاجم ۱۲ روزه اشغالگران صهیونیست علیه ایران در ماه ژوئن، موشک‌های رهگیر به ارزش مجموعاً حدود ۵۰۰ میلیون دلار برای صهیونیست‌ها شلیک کردند.

این رسانه صهیونیستی به نقل از The War Zone و Business Insider، اعلام کرد که یکی از اسناد به دنبال ۴۹۸.۲۶۵ میلیون دلار بودجه اضطراری برای جایگزینی تعداد نامشخصی از موشک‌های رهگیر پیشرفته ارتفاع بالا (THAAD) است که «در حمایت از اسرائیل هزینه شده‌اند».

گزارش‌ها نشان می‌دهد که آمریکا در طول تهاجم ۱۲ روزه اشغالگران صهیونیست علیه ایران، بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ موشک THAAD شلیک کرده است.

درخواست‌های بودجه بیشتر برای جایگزین کردن این موشک‌های رهگیر، نیاز به تصویب کنگره آمریکا دارد.

