  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۵۷

کاهش قیمت نفت در پی نگرانی درباره مازاد عرضه

کاهش قیمت نفت در پی نگرانی درباره مازاد عرضه

قیمت نفت تحت تأثیر تصمیم بانک فدرال رزرو آمریکا برای کاهش نرخ بهره و نگرانی‌ها درباره وضعیت اقتصاد آمریکا همراه با مازاد عرضه نفت در بازارهای جهانی، کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۶ و ۵۶ دقیقه بامداد روز پنجشنبه به‌وقت گرینویچ با ۲۶ سنت یا ۰.۳۸ درصد کاهش به ۶۷ دلار و ۶۹ سنت برای هر بشکه رسید. قیمت نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۲۸ سنت یا ۰.۴۴ درصد کاهش، ۶۳ دلار و ۷۷ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.

پریانکا ساچدوا، تحلیلگر بلندپایه بازار در شرکت فیلیپ نوا، گفت: اقدام آخر بانک فدرال رزرو آمریکا و نشانه‌هایی مبنی بر کاهش دوباره نرخ بهره در سال جاری از قبل در قیمت‌گذاری‌ها در نظر گرفته شده بود.

کلودیو گالیمبرتی، اقتصاددان بلندپایه و مدیر تحلیل بازار جهانی در شرکت ریستاد انرژی، در یادداشتی برای مشتریان نوشت: نشانه‌هایی مبنی بر کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی بانک فدرال رزرو حاکی از آن است که سیاست‌گذاران تأثیر خطر بیکاری بر اقتصاد را بیشتر از تورم ارزیابی می‌کنند.

کد خبر 6593738
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها