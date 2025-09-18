کاهش قیمت نفت در پی نگرانی درباره مازاد عرضه

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۶ و ۵۶ دقیقه بامداد روز پنجشنبه بهوقت گرینویچ با ۲۶ سنت یا ۰.۳۸ درصد کاهش به ۶۷ دلار و ۶۹ سنت برای هر بشکه رسید. قیمت نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا با ۲۸ سنت یا ۰.۴۴ درصد کاهش، ۶۳ دلار و ۷۷ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.
پریانکا ساچدوا، تحلیلگر بلندپایه بازار در شرکت فیلیپ نوا، گفت: اقدام آخر بانک فدرال رزرو آمریکا و نشانههایی مبنی بر کاهش دوباره نرخ بهره در سال جاری از قبل در قیمتگذاریها در نظر گرفته شده بود.
کلودیو گالیمبرتی، اقتصاددان بلندپایه و مدیر تحلیل بازار جهانی در شرکت ریستاد انرژی، در یادداشتی برای مشتریان نوشت: نشانههایی مبنی بر کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی بانک فدرال رزرو حاکی از آن است که سیاستگذاران تأثیر خطر بیکاری بر اقتصاد را بیشتر از تورم ارزیابی میکنند.
نظر شما