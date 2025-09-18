کاهش قیمت نفت در پی نگرانی درباره مازاد عرضه

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۶ و ۵۶ دقیقه بامداد روز پنجشنبه به‌وقت گرینویچ با ۲۶ سنت یا ۰.۳۸ درصد کاهش به ۶۷ دلار و ۶۹ سنت برای هر بشکه رسید. قیمت نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۲۸ سنت یا ۰.۴۴ درصد کاهش، ۶۳ دلار و ۷۷ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.

پریانکا ساچدوا، تحلیلگر بلندپایه بازار در شرکت فیلیپ نوا، گفت: اقدام آخر بانک فدرال رزرو آمریکا و نشانه‌هایی مبنی بر کاهش دوباره نرخ بهره در سال جاری از قبل در قیمت‌گذاری‌ها در نظر گرفته شده بود.

کلودیو گالیمبرتی، اقتصاددان بلندپایه و مدیر تحلیل بازار جهانی در شرکت ریستاد انرژی، در یادداشتی برای مشتریان نوشت: نشانه‌هایی مبنی بر کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی بانک فدرال رزرو حاکی از آن است که سیاست‌گذاران تأثیر خطر بیکاری بر اقتصاد را بیشتر از تورم ارزیابی می‌کنند.