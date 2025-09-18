  1. استانها
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۷

صنعت باید در قبال مشکلات کارگران مسئولیت‌پذیر باشد

بوشهر- امام جمعه سیراف گفت: صنعت باید در قبال مشکلات کارگران مسئولیت‌پذیر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق عاشوری ظهر پنجشنبه در نشست کارگروه تعامل نمایندگان قوای سه‌گانه شهرستان کنگان با تأکید بر موقعیت استراتژیک این منطقه گفت: با وجود ظرفیت‌های عظیم صنعتی، مشکلات بهداشتی، ایمنی و رفاهی کارگران همچنان جدی است و صنایع باید برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی و اقدام عملی داشته باشند.

امام جمعه بخش سیراف در سخنانی با اشاره به جایگاه ویژه این منطقه اظهار کرد: کنگان نه تنها به دلیل موقعیت اقتصادی و فعالیت‌های صنعتی‌اش استراتژیک محسوب می‌شود، بلکه به واسطه چالش‌های متعدد در حوزه بهداشت، ایمنی و رفاه کارگران نیازمند توجهی ویژه است.

وی با بیان اینکه مشکلات کارگری باید به صورت دقیق بررسی و اولویت‌بندی شود، افزود: راهکارهای عملی برای حل این مسائل باید در دستور کار صنعت قرار گیرد.

وی گفت: احداث یا تقویت مراکز درمانی و بهداشتی ضروری است، چراکه مراکز موجود با کمبود امکانات روبه‌رو هستند و نیازمند حمایت ویژه هستند.

امام جمعه سیراف تصریح کرد: حضور گسترده کارگران در شهرستان چالش‌های اجتماعی و رفاهی متعددی ایجاد کرده اما متأسفانه صنعت در قبال این مسائل واکنش مسئولانه‌ای نداشته است.

وی اضافه کرد: تأمین تجهیزات ایمنی، رعایت استانداردهای کاری مطابق با الزامات جهانی، فراهم کردن مسکن مناسب، دسترسی به حمل‌ونقل عمومی و ایجاد فرصت‌های تفریحی و فرهنگی برای کارگران از ضروریات است.

وی هشدار داد: کمبود امکانات رفاهی و زندگی در شرایط دشوار نه تنها بر روحیه کارگران اثر منفی می‌گذارد بلکه موجب کاهش بهره‌وری و نارضایتی شغلی می‌شود، صنایع باید مسئولیت اجتماعی خود را در این زمینه ایفا کنند.

