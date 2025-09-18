به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق عاشوری ظهر پنجشنبه در نشست کارگروه تعامل نمایندگان قوای سهگانه شهرستان کنگان با تأکید بر موقعیت استراتژیک این منطقه گفت: با وجود ظرفیتهای عظیم صنعتی، مشکلات بهداشتی، ایمنی و رفاهی کارگران همچنان جدی است و صنایع باید برای رفع آنها برنامهریزی و اقدام عملی داشته باشند.
امام جمعه بخش سیراف در سخنانی با اشاره به جایگاه ویژه این منطقه اظهار کرد: کنگان نه تنها به دلیل موقعیت اقتصادی و فعالیتهای صنعتیاش استراتژیک محسوب میشود، بلکه به واسطه چالشهای متعدد در حوزه بهداشت، ایمنی و رفاه کارگران نیازمند توجهی ویژه است.
وی با بیان اینکه مشکلات کارگری باید به صورت دقیق بررسی و اولویتبندی شود، افزود: راهکارهای عملی برای حل این مسائل باید در دستور کار صنعت قرار گیرد.
وی گفت: احداث یا تقویت مراکز درمانی و بهداشتی ضروری است، چراکه مراکز موجود با کمبود امکانات روبهرو هستند و نیازمند حمایت ویژه هستند.
امام جمعه سیراف تصریح کرد: حضور گسترده کارگران در شهرستان چالشهای اجتماعی و رفاهی متعددی ایجاد کرده اما متأسفانه صنعت در قبال این مسائل واکنش مسئولانهای نداشته است.
وی اضافه کرد: تأمین تجهیزات ایمنی، رعایت استانداردهای کاری مطابق با الزامات جهانی، فراهم کردن مسکن مناسب، دسترسی به حملونقل عمومی و ایجاد فرصتهای تفریحی و فرهنگی برای کارگران از ضروریات است.
وی هشدار داد: کمبود امکانات رفاهی و زندگی در شرایط دشوار نه تنها بر روحیه کارگران اثر منفی میگذارد بلکه موجب کاهش بهرهوری و نارضایتی شغلی میشود، صنایع باید مسئولیت اجتماعی خود را در این زمینه ایفا کنند.
