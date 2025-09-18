مراسم سالروز عروج مرحوم «رضا سراج» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سالگرد عروج مرحوم رضا سراج امروز با حضور سردا علی فدوی سردار ایرج مسجدی، سردار چیذری، سردار نوعی اقدم، سردار عبدالهی، سردار کوچی و با حضور اقشار مختلف مردم در مسجد امام خمینی (ره) شهرک شهید محلاتی تهران برگزار شد.
