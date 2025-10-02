به گزارش خبرنگار مهر، سردار ایرج مسجدی، معاون هماهنگ‌کننده نیروی قدس سپاه و سفیر پیشین ایران در عراق، در مراسم سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و شهید صفی‌الدی با اشاره به پیام واحد این آیین گفت که ملت ایران راه و مکتب شهدا را با قدرت و اعتقاد ادامه خواهد داد.

مسجدی در سخنان خود تأکید کرد: مقاومت اسلامی در دفاع از ملت‌های مظلوم و مسلمان، جان خود را فدا کرده و ملت ایران دست از حمایت و پافشاری بر این راه برنخواهد داشت. او گفت: ملت ایران ما راه شهدا را و مکتب شهدا و منهج آنها را با قدرت و اعتقاد ادامه خواهیم داد. مقاومت اسلامی در دفاع از ملت‌های مظلوم و مسلمان جان خودشون رو دادن؛ دست برنمی‌داریم.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی قدس سپاه سپس به حضور یکی از رهبران حرکت‌های مقاومت فلسطینی (حماس) در ایام اربعین اشاره کرد و به نقل از او گفت که مردم غزه و فلسطین را پیروز این مبارزه می‌داند. مسجدی به تشابه‌جویی میان واقعه کربلا و مقاومت معاصر پرداخت و به سخن مهمان فلسطینی اشاره کرد که پرسیده بود: در نبرد با جنگ و شهادت امام حسین چه کسی پیروز شد؟و خودتو پاسخ داده بود که امام حسین پیروز شد.

وی همچنین از راهپیمایی عظیم اربعین به‌عنوان نمونه‌ای از بروز جهانی عشق و وفاداری به امام حسین یاد کرد و گفت: این موج معنوی امروز به حمایت از مسئله فلسطین نیز منجر شده است: امروز میلیون‌ها انسان در سراسر جهان پرچم فلسطین را بلند کردند؛ این پیروزی ماست.

سردار مسجدی افزود: تلاش‌هایی برای فراموشی یا حل مسئله فلسطین از طریق سازش صورت گرفت اما اکنون نام و مسئله فلسطین بار دیگر در قلب ملت‌ها طنین‌انداز شده است.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی قدس سپاه با تمجید از نقش و جایگاه حزب‌الله و دیگر نیروهای مقاومت در منطقه، آنها را قهرمان و نهضت مقاومت خواند و یادآور شد که دفاع از سرزمین و ملت، اصل و آرمان این جریان‌هاست.

سردار مسجدی با پرسش از دلایل تروریست خوانده شدن این گروه‌ها گفت: این مکتب حزب‌الله است؛ این مرامنامه حزب‌الله است. چرا این‌ها باید تروریست شناخته بشوند؟ چرا این‌ها باید به شهادت برسند؟ چرا این‌ها باید خلع‌سلاح شوند؟ کسی که برای سرزمینش دفاع می‌کند و آرمانش ملت و کشور است، آیا تروریست است؟ یا شما هستید که هرجا دست‌تان برسد، رهبران مقاومت را به شهادت می‌رسانید؟ او سپس به فهرستی از نمونه‌های ترور رهبران مقاومت اشاره کرد و نام شهدایی چون سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس را در کنار سایر مجاهدان منطقه آورد.

سفیر پیشین ایران در عراق در ادامه گفت که نیروهای مقاومت با مدیریت و فرماندهی مجاهدین توانستند گروه‌هایی نظیر داعش را نابود کنند و افزود: آنها مگر تروریست‌ها را از بین نبردند؟ پس چرا این سازمان مردمی و انقلابی را مجاهد نمی‌دانند؟

سردار مسجدی هشدار داد که هدف فشارهای بین‌المللی این است که سلاح، قدرت و توان بازدارندگی را از گروه‌های مقاومت گرفته شود تا در مقابل تهاجمات رژیم صهیونیستی هیچ نیرویی باقی نماند.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی قدس سپاه با اشاره به تجربه‌های تاریخی ایران پس از انقلاب و دفاع مقدس تأکید کرد که ملت ایران — زن و مرد، جوان و پیر — در مقابل دشمنان ایستادگی کرده و نمونه‌های مقاومت و پایداری را نشان داده‌اند.

مسجدی افزود که در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز همین اراده و مقاومت به نمایش درآمد و باعث شد قدرت و تاب‌آوری ملت ایران بار دیگر آشکار شود.

سردار مسجدی با تأکید بر قدرت و پایداری ملت ایران گفت: هدف دشمنان «ترساندن مردم و تضعیف نیروهای ما» است اما ایران «قدرتمندتر از آن» است که تهدیدپذیر باشد.

او افزود که تحریم‌ها و تهدیدها نه‌تنها ملت را تضعیف نکرده بلکه مردم را قوی‌تر کرده است.

وی سپس از مقام یکی از رهبران مقاومت لبنان ستایش کرد و او را «شخصیتی بین‌المللی، اسلامی و عالم ربانی» خواند و برای آن شهید آرزوی رحمت و استمرار راهش را کرد.

سردار مسجدی با اشاره به ماهیت انقلاب اسلامی گفت جمهوری اسلامی «صلح‌طلب» است و ایران هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده، بلکه همواره در مواجهه با تجاوز ایستادگی کرده است. به گفته او، تاریخ نشان می‌دهد بسیاری از جنگ‌های بین‌المللی از سوی قدرت‌های مهاجم به راه افتاده و «جنایتکارانِ جنگ‌طلب» کسانی غیر از ملت‌های مقاوم منطقه‌اند.

سفیر پیشین ایران با یادآوری ترور سردار سلیمانی، خطاب به «نتانیاهو» و «ترامپ» گفت: «ملت ایران تهدید نمی‌پذیرد؛ مردم تهران و تمامی آحاد جمهوری اسلامی با تمام توان مقابل دشمنان خواهند ایستاد و در نهایت شکست‌شان خواهند داد.