به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز گفت: با توجه به مصوبه قرارگاه اجتماعی استان البرز، کمیته اشتغال به ریاست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان موظف به برگزاری نمایشگاه‌ها در مناطق هدف و محروم استان است و هماهنگی‌های لازم برای برپایی نمایشگاه فراهم شده است و بزودی این نمایشگاه‌ها راه اندازی خواهد شد

محمد جواد کاظمینی از برگزاری ۶۷ نمایشگاه در این راستا خبر داد و افزود: توسعه مشاغل خانگی از جلوه‌های اصلی تحقق افزایش اشتغالزایی در کشور است و بر همین اساس، حمایت از فعالان این عرصه جزو اهداف محوری قرارگاه اجتماعی است.

وی گفت: ملاک اصلی در واگذاری غرفه‌ها، عرضه محصولات خانگی با کیفیت و تولید محور خواهد بود.