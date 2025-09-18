به گزارش خبرنگار مهر، وزیر صنعت، معدن و تجارت عصر پنج شنبه در جریان سفر به خراسان جنوبی از نیروگاه زغال‌سنگ‌سوز طبس بازدید کرد.

این نیروگاه با ظرفیت تولید ۶۵۰ مگاوات برق و سرمایه‌گذاری بیش از ۴۰۰ میلیون یورو ارزی و یک‌هزار میلیارد ریال، به عنوان بزرگترین طرح بخار کشور در دست تکمیل است.

بهنام خائفی نژاد، مجری طرح‌های بخار شرکت برق حرارتی، در حاشیه این بازدید گفت: نیروگاه طبس دارای ۹ حلقه چاه با دبی ۲۰ تا ۶۰ مترمکعب است که آب مورد نیاز واحدها را تأمین می‌کند.

وی بیان کرد: ظرفیت ورودی تصفیه‌خانه ۳۰۰ مترمکعب و ظرفیت خروجی آن ۲۰۰ مترمکعب در ساعت است که توان تأمین آب لازم برای تولید حدود ۷۰۰ مگاوات برق را دارد.

به گفته وی تمامی تجهیزات این بخش نصب و تست شده و آماده راه‌اندازی است.

وی با اشاره به مزیت اقتصادی استفاده از زغال‌سنگ افزود: ارزش حرارتی هر تن زغال‌سنگ معادل ۴۵ تا ۵۵ درصد ارزش گاز طبیعی است.

وی عنوان کرد: به عبارت دیگر، هر ۲.۳ مترمکعب زغال‌سنگ معادل ارزش یک واحد گاز طبیعی خواهد بود.

به گفته وی با توجه به نبود تخصیص گاز به نیروگاه، استفاده از زغال‌سنگ مقرون‌به‌صرفه‌تر از سوخت گاز طبیعی است.

خائفی نژاد مصرف سالانه زغال‌سنگ این نیروگاه را حدود دو میلیون تن اعلام کرد و گفت: بهره‌برداری از نیروگاه طبس موجب صرفه‌جویی سالانه حدود یک و نیم میلیارد مترمکعب گاز طبیعی قابل صادرات خواهد شد.

وی تصریح کرد: همچنین مزایای این طرح شامل صرفه‌جویی سالانه حدود دو میلیارد مترمکعب گاز، پایداری شبکه برق شرق و جنوب شرق کشور، فعال‌سازی معادن زغال‌سنگ حرارتی استان، ایجاد هزار شغل مستقیم و پنج هزار شغل غیرمستقیم و محرومیت‌زدایی در منطقه است.

وی افزود: سوخت اصلی نیروگاه زغال‌سنگ بوده و استارت‌آپ مشعل‌ها با سوخت مایع انجام می‌شود.

نیروگاه طبس به عنوان نخستین نیروگاه زغال‌سنگ‌سوز کشور نقش مهمی در تأمین برق پایدار و توسعه اقتصادی شرق ایران ایفا خواهد کرد.