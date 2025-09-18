  1. استانها
  2. مازندران
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۰۶

دستگیری عامل توهین به مردم ساوه در جویبار

جویبار - فرمانده انتظامی جویبار از دستگیری مردی خبر داد که با انتشار ویدیویی در فضای مجازی به مردم شریف ساوه توهین کرده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبداله اکبری گفت: پس از انتشار این ویدئو و جریحه‌دار شدن احساسات عمومی، با درخواست‌های مکرر مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی، موضوع در دستور کار پلیس فتا جویبار قرار گرفت.

وی افزود: با کسب دستور از مقام قضائی، کارشناسان پلیس فتا شهرستان جویبار طی اقدامات فنی متهم را شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ اکبری تصریح کرد: متهم پس از انتقال به پلیس فتا شهرستان ضمن پذیرش جرم، از مردم شریف ایران و ساوه عذرخواهی کرده و ابراز ندامت کرد.

فرمانده انتظامی جویبار تأکید کرد: پلیس فتا با حمایت قضائی، با جدیت در برابر هرگونه هتاکی به اقوام، تشویش اذهان عمومی و قدرت‌نمایی در فضای مجازی برخورد خواهد کرد.

