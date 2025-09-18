به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان عصر پنجشنبه در حاشیه سفر به مازندران با تأکید بر اهمیت صیانت از سرمایه‌های اجتماعی گفت: پلیس اجازه نخواهد داد افرادی در فضای مجازی به اقوام و طوایف کشور توهین یا آنها را تحقیر کنند و در برابر چنین رفتارهایی قاطعانه برخورد خواهد کرد.

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به تلاش‌های پلیس برای ارائه خدمات بی‌منت به مردم تصریح کرد: در شهرها و جاده‌ها مأموران انتظامی با هدف تأمین امنیت در کنار مردم هستند و انتظار می‌رود هموطنان به ویژه در سفرهای جاده‌ای، قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند و با پرهیز از شتاب‌زدگی از زیبایی‌های مسیر سفر لذت ببرند.

سردار رادان همچنین به همراه سردار مفخمی و هیأت همراه در مراسم ختم برادرزاده وزیر کشور در کلاگرمحله قائم‌شهر حضور یافت و مراتب همدردی خود را با خانواده ایشان ابراز کرد.