به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رادان، فرمانده کل انتظامی کشور در پیامی آغاز سال تحصیلی را تبریک گفت. در متن پیام فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
ن والقلم و ما یسطرون
چه شگفت انگیز است نم نم بارش قطرات علم و دانش و چه زیباست فرارسیدن این فصل نورانی و حیات بخش؛ زدودن غبار ظلمت و جهل، رویش غنچههای علم و دانش.
اینک در آغاز سال تحصیلی جدید، با توکل بر خداوند متعال و همدلی و همراهی خانواده بزرگ فرهنگیان، والدین و دانشآموزان عزیز، آیندهای روشن و افتخارآفرین برای ایران اسلامی خواهیم ساخت.
فراجا به عنوان نهادی مردمی و خدمتگزار، تأمین امنیت پایدار و ایجاد آرامش در محیطهای آموزشی را وظیفهی خطیر خود میداند؛ لذا ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی، توفیقات روزافزون جامعه علمی کشور را از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.
