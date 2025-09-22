به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رادان، فرمانده کل انتظامی کشور در پیامی آغاز سال تحصیلی را تبریک گفت. در متن پیام فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران آمده است:

ن والقلم و ما یسطرون

چه شگفت انگیز است نم نم بارش قطرات علم و دانش و چه زیباست فرارسیدن این فصل نورانی و حیات بخش؛ زدودن غبار ظلمت و جهل، رویش غنچه‌های علم و دانش.

اینک در آغاز سال تحصیلی جدید، با توکل بر خداوند متعال و همدلی و همراهی خانواده بزرگ فرهنگیان، والدین و دانش‌آموزان عزیز، آینده‌ای روشن و افتخارآفرین برای ایران اسلامی خواهیم ساخت.

فراجا به عنوان نهادی مردمی و خدمتگزار، تأمین امنیت پایدار و ایجاد آرامش در محیط‌های آموزشی را وظیفه‌ی خطیر خود می‌داند؛ لذا ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی، توفیقات روزافزون جامعه علمی کشور را از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.