۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۳۹

سردار رادان: آینده‌ای روشن و افتخارآفرین برای ایران اسلامی خواهیم ساخت

سردار رادان: آینده‌ای روشن و افتخارآفرین برای ایران اسلامی خواهیم ساخت

فرمانده کل انتظامی کشور گفت: با توکل بر خداوند متعال و همدلی و همراهی خانواده بزرگ فرهنگیان، والدین و دانش‌آموزان عزیز، آینده‌ای روشن و افتخارآفرین برای ایران اسلامی خواهیم ساخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رادان، فرمانده کل انتظامی کشور در پیامی آغاز سال تحصیلی را تبریک گفت. در متن پیام فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران آمده است:

ن والقلم و ما یسطرون

چه شگفت انگیز است نم نم بارش قطرات علم و دانش و چه زیباست فرارسیدن این فصل نورانی و حیات بخش؛ زدودن غبار ظلمت و جهل، رویش غنچه‌های علم و دانش.

اینک در آغاز سال تحصیلی جدید، با توکل بر خداوند متعال و همدلی و همراهی خانواده بزرگ فرهنگیان، والدین و دانش‌آموزان عزیز، آینده‌ای روشن و افتخارآفرین برای ایران اسلامی خواهیم ساخت.

فراجا به عنوان نهادی مردمی و خدمتگزار، تأمین امنیت پایدار و ایجاد آرامش در محیط‌های آموزشی را وظیفه‌ی خطیر خود می‌داند؛ لذا ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی، توفیقات روزافزون جامعه علمی کشور را از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.

