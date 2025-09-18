به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان عصر پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه در آستانه بازگشایی مدارس هستیم، دانشآموزان را سرمایهها و آینده کشور دانست و تأکید کرد: آنها فرماندهان، مدیران و مسئولان آینده کشور هستند و وظیفه ما مراقبت از آنان است. وی همچنین از حضور همهجانبه پلیس در بازگشایی مدارس خبر داد.
سردار رادان با اشاره به اینکه پلیس با تمام ظرفیت به استقبال بازگشایی مدارس خواهد رفت، خاطر نشان کرد: همه ظرفیت انتظامی کشور در خدمت طرح بازگشایی مدارس است و انشاءالله به مانند سالهای گذشته بازگشایی مدارس با آرامش و توأم با امنیت انجام شود.
وی دانشآموزان را سرمایهها و آیندهسازان کشور دانست و گفت: آنها فرماندهان، مدیران و مسئولان آینده کشور هستند و وظیفه ما مراقبت از آنان است.
سردار رادان گفت: پلیس مازندران با استفاده از تمام ظرفیتهای خود آماده همکاری و پشتیبانی از مدارس در آغاز سال تحصیلی است تا محیط آموزشی برای دانشآموزان امن و آرام باشد.
نظر شما