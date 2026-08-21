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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲

کارگران ساختمانی مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور قرار می‌ گیرند

کارگران ساختمانی مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور قرار می‌ گیرند

مشهد- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان آور در خصوص کارگران ساختمانی در دست اقدام است و بزودی این شاغلان زیر پوشش قانون مزبور قرار خواهند گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری بعدازظهر جمعه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات شهرستان خواف با اشاره به دغدغه کارگران ساختمانی برای زیر پوشش قرار نگرفتن قانون مشاغل سخت و زیان آور افزود: با تغییر قواعد موجود و اصلاح قانون فوق این قشر از مزایای آن برخوردار می‌شوند.

وی ادامه داد: بر این اساس با تغییر قواعد مشاغل قانون سخت و زیان آور، کارگران ساختمانی سالانه با پرداخت چهار درصد حق بیمه تحت پوشش این قانون قرار می گیرند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برخی رویه های موجود در خصوص استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان آور انتقاد کرد و گفت: افرادی که حق اصلی شان این نیست و آن را از تامین اجتماعی می گیرند، به مثابه سوء استفاده از حق همه کارگران کشور عمل کرده اند.

وی از شرکتهای معدنی سنگان خواف خواست که علاوه بر مشارکت در احداث و تکمیل زیرساختها در فعالیتهای فرهنگی و ورزشی، بهداشت و درمان و شهرسازی هم مشارکت بیشتر داشته باشند.

میدری از معادن سنگ آهن سنگان خواف به عنوان فرصت بی نظیر برای توسعه و رونق اقتصادی منطقه ای و جلب سرمایه گذاری و از جمله سرمایه گذاری خارجی یاد کرد و گفت: ظرفیتهای معدنی این شهرستان فرصتهای مغفول سرمایه‌گذاری و توسعه است.

وی تاکید کرد: فولاد شرق خراسان به عنوان یکی از طرحهای بزرگ وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی از سال ۱۳۹۱ در مجتمع سنگان خواف آغاز شده و به دلیل برخی مشکلات هنوز تکمیل نشده و با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجرا است.

وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تجهیزات مورد نیاز این طرح خریداری و تا پایان سال جاری تکمیل می شود.

به گفته وی، بهره برداری از این طرح علاوه بر توسعه و رونق اقتصادی خواف نقش مهمی در اشتغال مردم منطقه دارد.

کد مطلب 6923162

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    نظرات

    • IR ۱۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۰
      0 1
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      من که جز مشاغل سخت وزیان اور بودم با چند سال شکایت و دوندگی بالاخره 3 سال من را باهماهنگی دیوان وتامین اجتماعی خوردند..
    • IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
      12 0
      پاسخ
      سلام خواهش می کنم برای بیمه کارگران ساختمانی سختی کار در نظر بگیرید مسیولین محترم لطفا موافقت کنید. مرد ۵۰ ساله هم دیسک هاش خراب هم فشار خون داره هم چشم هاش ضعیف تو ارتفاع سرش گیج میره دود الکترود سیمان، گج ریه اش را خراب کرده چه جوری کارکنه
    • ناشناس IR ۰۶:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      6 0
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      به نظر من شغل بنایی یکی از مشاغل سخت میباشد که تو گرما و سرما ارتفاع و دیگر عناوین سخت روبرو می‌باشد
    • محمد امیری IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
      0 0
      پاسخ
      با سلام واقعاً ما خانواده بزرگ نگهبانان کشور و علی الخصوص پروژههای عمرانی کشور که در شرایط بسیار بد و ساعات طولانی شیفت های نگهبانی و آسیب های روحی و جسمی بسیار اولاً خواستار یک پویش ملی و رساندن پیاممان به دولت محترم و مجلس جهت قرار گرفتن در کمیسیون اصلاح مشاغل سخت و زیان آور ان شاالله هستیم.
    • همسر کارگر ساختمانی IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      3 0
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      به عنوان همسر کارگر ساختمانی نظرمی دم که واقعا کارگری که 20سال کار سخت ساختمانی انجام داده دیگه توانی برای ادامه نداره و این هر روز در وجود همسرم حس می کنم کاش کسانی قانون تصویب می کردند که حداقل یا کار این قشر را ازنزدیک دیده باشد یا یک ساعت این کار را انجام داده باشد.
    • کریم IR ۰۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
      2 0
      پاسخ
      کارگر ساختمانی باید جز مشاغل سخت باشه هیچ انسانی نمیتونه تا سن شصت سالگی این شغل ادامه بده تمام مفصلاً از هم میپاشه
    • IR ۱۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      1 0
      پاسخ
      سلام من گچکار هستم بنده 37سالمه از سن، 18سالگی دارم کار میکنم الان دیسگ گردن منو گرفته بعضی موقع ها گردنم اصلان تکون نمیخوره خدا خیرتون بده یه کم به فکر گارگران باشید
    • IR ۰۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      1 0
      پاسخ
      چرا کارگران ساختمانی هیچ بیمه تکمیلی ندارند
    • IR ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
      2 0
      پاسخ
      یه مسئول بیاد فقط یکروز گچ سیمان جابجا کنه یا یک روزکارساختمانی انجام بده تا بدونه چقد سخته خدارودرنظر بگیریداون که پشت میزه وکارمنده جلوی کولر میگه تمام بدنم درد میکنه کارگربدبخت بگه چه
    • علی US ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      0 0
      پاسخ
      سلام 38سال دارم کارگر ساختمانی هستم دیسک گردن و دیسک کمر شدید گرفتم به خدا ما هم آدم هستیم گناه داریم توانایی از دست دادم یکی به داد ما برسه جالبیش این جاست کار ما رو کار سخت نمیدونن

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