به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفتح لشکری اظهار کرد: همزمان با صدور هشدار نارنجی ادارهکل هواشناسی استان مبنی بر فعالیت سامانههای بارشی در مناطق شمال شرق ایران، دستور فوری تخلیه تمامی تفرجگاهها و مناطق گردشگری این شهرستان در روز جمعه برای حفاظت از سلامت شهروندان و گردشگران صادر شد.
فرماندار کلات بیان کرد: این تصمیم که با هدف پیشگیری از خسارات جانی و مالی اتخاذ شده، تمامی نقاط حادثهخیز و مسیلهای شهرستان را در بر میگیرد.
وی با تأکید بر وضعیت آمادهباش کامل ستاد مدیریت بحران شهرستان، اظهار کرد: با توجه به توپوگرافی خاص منطقه، کوچکترین تغییرات جوی میتواند به بحرانهای بزرگ منجر شود.
فرماندار کلات، تأکید کرد: باید نقاطی نظیر لایین، بابارمضان، دامنههای کوههای هزارمسجد، قرهسو، ارتکند و ایدلیک به دلیل وضعیت منطقه مورد توجه بیشتری قرار گیرند.
وی ادامه داد: شهرستان کلات نادری به دلیل موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد خود، همواره یکی از آسیبپذیرترین نقاط خراسان رضوی در برابر سیلابهای ناگهانی است.
لشکری خاطرنشان کرد: شیب تند و بافت کوهستانی این منطقه، در کنار فقدان پوشش گیاهی متراکم در برخی ارتفاعات، باعث میشود سرعت روانآبها در هنگام بارندگی به شدت افزایش یابد.
وی بیان کرد: وقتی باران در ارتفاعات کوههای هزارمسجد میبارد، آب به جای نفوذ در خاک، به دلیل ساختار سنگی و شیب زمین، در مسیرهای درهها و مسیلها جمع شده و در مدت زمانی کوتاه به سیلابی خروشان تبدیل میشود.
فرماندار کلات گفت: این پدیده باعث میشود کلات حتی با بارندگیهای کوتاه مدت اما رگباری، شاهد سیلابهای مخرب باشد. علاوه بر این، تداخل فعالیتهای انسانی در حاشیه رودخانهها، این خطرات را دوچندان کرده است.
وی در ادامه با توجه به صدور هشدار نارنجی هواشناسی از ابلاغ دستور آمادهباش صد درصدی به تمامی دهیاریها و شوراهای روستایی خبر داد و خاطرنشان کرد: تیمهای امدادی و عملیاتی در آمادهباش کامل قرار دارند تا در صورت وقوع هرگونه حادثه، واکنش سریع صورت گیرد.
لشکری بیان کرد: ستاد مدیریت بحران کلات تا پایان فعالیت سامانه بارشی در وضعیت عملیاتی باقی خواهد ماند و هرگونه تردد غیرضروری در مناطق کوهستانی در عصر روز جمعه ممنوع اعلام شده است.
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