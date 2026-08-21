به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال، «دن درییسکول»، وزیر ارتش ایالات متحده در حال آماده شدن برای ترک دولت دونالد ترامپ است؛ اقدامی که گفته می‌شود پس از ماه‌ها اختلاف و تنش با پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، صورت می‌گیرد.

چند مقام آگاه به این موضوع روز جمعه به وال استریت ژورنال گفتند که درییسکول انتظار دارد پیش از پایان سال جاری میلادی از سمت خود کناره‌گیری کند و حتی ممکن است این خروج زودتر از موعد انجام شود.

کناره‌گیری احتمالی درییسکول می‌تواند تغییرات بیشتری را در سطوح عالی فرماندهی ارتش آمریکا رقم بزند.

پیش از این، هگست در ماه آوریل (فروردین/ اردیبهشت) به‌طور ناگهانی ژنرال «رندی جورج»، رئیس ستاد ارتش آمریکا را برکنار کرده بود و ترامپ تاکنون نامزدی دائمی برای جایگزینی او معرفی نکرده است.

در حال حاضر ژنرال «کریستوفر لَنیو» که پیش‌تر به‌عنوان دستیار ارشد نظامی هگست فعالیت می‌کرد، وظایف رئیس ستاد ارتش را به‌صورت موقت بر عهده دارد.