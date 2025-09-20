انتظار از شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تجدیدنظر در مصوبه افزایش ظرفیت

دکتر مهدی کدخدازاده در گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شد: آینده سلامت جامعه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و جامعی است که انتظار می رود شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوع مصوبه ای که باعث آسیب جدی به ساختار و جایگاه علمی دانشگاه‌ها از یک سو و به‌ خطر افتادن سلامت مردم کشورمان از سوی دیگر شده، تجدید نظر کند و ظرفیت دانشگاه ها را به پیش از این مصوبه برگرداند. چرا که دانشگاه های ما پیش از افزایش ظرفیت دانشجویان نیز با مشکلات بسیاری مواجه بودند.

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی گفت: افزایش نامتناسب پذیرش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی در دانشکده ها و کاهش کیفیت آموزش ایشان، بی شک خسران بزرگی برای ایران عزیز خواهد بود. از تمامی دلسوزان کشور و مردم خواهشمندم در تامین نیازهای برآورده نشده دانشگاه‌ها ها همت کنند تا شرمنده مردم نشویم.

وی با اشاره به اهمیت تضمین کیفیت آموزش تخصصی در گروه دندانپزشکی گفت: برگزاری منظم و دقیق این آزمون‌های ملی، گام مهمی در راستای ارتقای مستمر کیفیت آموزش دندانپزشکی تخصصی و در نهایت، ارتقای سطح سلامت دهان و دندان جامعه است. تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا فرآیندهای آزمون با استانداردهای علمی، شفافیت و عدالت محوری انجام پذیرد.