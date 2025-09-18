به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد سبزی عصر پنجشنبه در آئین افتتاح ساختمان شهرداری و یک مدرسه خیرساز در نوبران که با حضور استاندار مرکزی برگزار شد، بر ضرورت همدلی و هماهنگی میان مسئولان تأکید کرد و گفت: مسئولیت خدمت به مردم خطیر و پاسخگویی در برابر وجدان، قانون و خداوند از اصلی‌ترین معیارهای عملکرد مدیران است هر چند دشمن با ترویج یأس و ناامیدی، تلاش می‌کند دستاوردهای کشور را کم‌رنگ نشان دهد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشرفت‌های انقلاب اسلامی، به ویژه در مناطق روستایی و محروم، تصریح کرد: طرح‌های زیرساختی مانند بهسازی راه‌ها، توسعه اینترنت، آسفالت معابر و جدول‌گذاری، دستاوردهایی بی‌نظیر هستند، اما هنوز نیازها و مطالبات مردم گسترده و متعدد است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

حجت الاسلام سبزی یکی از چالش‌های مهم منطقه را وضعیت نامناسب جاده نوبران دانست و گفت: این محور نیازمند مرمت فوری، بهسازی و تعریض است. عبور کامیون‌های سنگین کارخانه سیمان از این مسیر باعث تخریب جاده و تهدید ایمنی مردم شده است و ممنوعیت عبور این خودروها ضروری است.

وی از آغاز زیرسازی ۱۴ کیلومتر از جاده قدیم ساوه به غرق‌آباد خبر داد و افزود: با وجود اینکه این مسیر از اعتبارات ملی برخوردار نیست، بودجه استانی برای تعریض و دوبانده کردن آن تخصیص یافته است، پنج کیلومتر از این مسیر به زودی آسفالت خواهد شد و تکمیل دوبانده شدن جاده نقش مهمی در کاهش تصادفات و جلوگیری از برخوردهای رخ‌به‌رخ خواهد داشت.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی همچنین به تجربه موفق دوبانده شدن محور قدیم ساوه به زرندیه اشاره کرد و گفت: با تکمیل بخش عمده این مسیر، میزان تلفات جانی سالانه که بیش از ۲۰ نفر بود، به صفر رسیده است. ادامه کار برای تکمیل باقی‌مانده محور نیز در دستور کار است.

حجت الاسلام سبزی درباره بحران آب نیز هشدار داد: سد الغدیر تنها برای یک ماه آب شرب ساوه را تأمین می‌کند، اگرچه خط انتقال اضطراری از آوه مشکل کوتاه‌مدت را حل کرده است، اما پروژه بزرگ انتقال آب از سد کوچری راهکار بلندمدت و حیاتی برای آینده شهر محسوب می‌شود و نیازمند تخصیص اعتبار کافی است.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با محدودیت منابع مالی و حجم بالای نیازهای مردم، مدیریت دقیق، اولویت‌بندی پروژه‌ها و همکاری هماهنگ مسئولان ضروری است، تنها با بهره‌گیری بهینه از اعتبارات استانی و ملی می‌توان مشکلات زیرساختی، ایمنی جاده‌ها و بحران آب را به سرعت رفع کرد و کیفیت زندگی مردم نوبران را ارتقا داد.