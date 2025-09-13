تحقق ۲۱۶ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی در شهرستان ساوه

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حسینی پیش از ظهر شنبه در نشست ستاد توسعه نیروگاههای خورشیدی استان اظهار کرد: در بخش سرمایهگذاری، سه پروژه به ظرفیت مجموع ۱۱ مگاوات در دست اجرا قرار دارند که تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتهاند.
وی افزود: در حوزه صنعت، از هدف ۲۶ مگاواتی، تاکنون ۱۰.۲۲ مگاوات عملیاتی شده و ۴۰ درصد پیشرفت ثبت شده است.
حسینی تصریح کرد: از مجموع ۲۱۶ مگاوات ظرفیت محقق شده در شهرستان، ۹۶ مگاوات وارد فاز اجرایی و آماده بهرهبرداری شده و ۲۰ مگاوات دیگر در مرحله شناسایی زمین و آمادهسازی قرار دارد.
فرماندار ویژه ساوه با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی ادامه داد: از مجموع ۲ و سه دهم مگاوات ظرفیت پیشبینی شده، ۱۰ پروژه به بهرهبرداری رسیده و ۲۷ درصد پیشرفت فیزیکی ثبت شده است.
وی افزود: در بخش پروژههای انشعابی، ۳۰ نیروگاه کوچکمقیاس با ظرفیت ۵۵۰ کیلووات اجرایی شده که نشاندهنده ۲۳۰ درصد پیشرفت نسبت به برنامه ششماهه است.
حسینی گفت: پروژههای دولتی نیز با هدف ۱۸ مگاوات، تاکنون ۶ مگاوات تحقق یافته و ۳۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
فرماندار ساوه تأکید کرد: عملکرد این شهرستان نیمه نخست سال جاری، با وجود برخی محدودیتها، قابل قبول است و برنامهریزیها برای تکمیل ظرفیت پیشبینی شده تا پایان سال ادامه دارد.
نظر شما