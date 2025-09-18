خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: طی ساعات گذشته شیء نورانی در آسمان برخی از مناطق کشور مشاهده شده که بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته است.

گفتنی است بر اساس گزارش‌های اعلام شده این شیء نورانی در استان‌های خراسان رضوی، سمنان، تهران، گلستان، اصفهان و بخش‌های از استان خراسان جنوبی و شمالی و البرز مشاهده شده است.

از استان خراسان شمالی نیز شهروندان اعلام کرده‌اند این شی را در مناطقی از بجنورد و گرمه مشاهده کرده‌اند.

شیء نورانی در آسمان شهرهای مختلف استان خراسان رضوی از جمله سبزوار، جوین و خوشاب، کدکن و قوچان به دست رسیده است. این پدیده تقریباً در سراسر کشور مشاهده شده و کاربران در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های محلی تصاویر و ویدئوهای متعددی را منتشر کرده‌اند.