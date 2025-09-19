به گزارش خبرگزاری مهر، مورخ جمعه بیست و هشتم شهریور ماه ۱۴۰۴؛ طی امروز با فعالیت سامانه کم فشار فصلی، ناپایداری جوی و دریایی در استان مورد انتظار است.

وضعیت دریا با وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی در تنگه هرمز، دریای عمان و خلیج فارس نسبتاً مواج پیش بینی می‌شود.

بیشینه سرعت باد در شرق و جنوب تنگه هرمز در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا ۱۵۰ سانتیمتر خواهد رسید.

توصیه می‌شود شناورهای سبک، صیادی و تفریحی از تردد خودداری نمایند. و تمهیدات لازم جهت تردد ایمن سایر شناورها در بنادر و اسکله‌های استان صورت پذیرد.

وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی تا ظهر روز دوشنبه (۳۱ شهریورماه) تداوم خواهد داشت.

در ساعات بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات استان به ویژه ارتفاعات شرقی و شمالی رشد ابرهای همرفتی همراه با رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظه‌ای و سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی پیش بینی می‌شود.

در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا محتمل خواهد بود.

توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

تداوم این شرایط جوی با شدت و ضعف تا اواسط هفته پیش رو در استان مورد انتظار است.

طی امروز ضمن ماندگاری هوای گرم در استان، نوسانات دمایی تغییرات ۱ تا ۲ درجه‌ای خواهد داشت و از فردا ضمن افزایش رطوبت منطقه، کاهش نسبی دما مورد انتظار است.