میثم پورطلوعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت ۵۴۰ واحد صنعتی مرغ گوشتی در استان همدان اظهار کرد: این واحدها توان تولید ۱۲ میلیون قطعه مرغ را دارند که از این تعداد، ۴۸۰ واحد فعال بوده و مشغول جوجه‌ریزی هستند.

به گفته وی، طی شش ماه گذشته سال جاری در ۴۷۳ واحد مرغ گوشتی بیش از ۲۱ میلیون قطعه مرغ تولید شده که به‌طور میانگین ماهانه ۳ میلیون و ۷۲۰ هزار قطعه وارد بازار مصرف شده است.

پورطلوعی با بیان اینکه همدان تنها تأمین‌کننده نیاز خود نیست، افزود: تعهد کشوری ما ایجاب می‌کند که روزانه بین ۱۰ تا ۱۲ تن مرغ به استان‌های تهران، البرز، لرستان و دیگر مناطق همجوار ارسال می‌شود روزانه بین ۱۰ تا ۱۲ تن مرغ به استان‌های تهران، البرز، لرستان و دیگر مناطق همجوار ارسال کنیم.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان همدان قیمت مرغ زنده در استان را ۸۰ هزار و مرغ کشتار شده را ۱۲۰ هزار تومان اعلام کرد و یادآور شد: این نرخ‌ها مصوب تنظیم بازار استان است و فروش بالاتر از این میزان تخلف محسوب می‌شود.

به گفته این مقام مسئول، مرغ‌های عرضه‌شده در خارج از استان به قیمت بالاتری فروخته می‌شوند اما از نظر کیفیت هیچ تفاوتی با مرغ‌های تولیدی همدان ندارند.

وی همچنین به مشکلات جدی مرغ‌داران استان اشاره کرد و گفت: تأمین نهاده‌های دامی همچون ذرت و جو، افزایش هزینه‌ها و قطعی برق از عمده چالش‌هایی است که واحدهای مرغداری با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

تولید روزانه بین ۵۵ تا ۶۰ تن تخم مرغ در همدان

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی همدان به وضعیت مرغ‌های تخم‌گذار پرداخت و گفت: در سطح استان ۲۵ واحد مرغ تخم‌گذار فعال است که در مجموع یک میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه مرغ تخم‌گذار دارند و روزانه بین ۵۵ تا ۶۰ تن تخم‌مرغ تولید می‌کنند.

وی یادآور شد: چند ماه پیش به دلیل توقف صادرات و شدت گرمای هوا، قیمت شانه تخم‌مرغ در همدان به حدود ۸۰ هزار تومان رسید، قیمتی که به هیچ‌وجه با هزینه تمام‌شده همخوانی نداشت و موجب ضرر قابل توجه مرغ‌داران شد، اما اکنون قیمت‌ها منطقی‌تر شده است.

پورطلوعی به شرایط خاص استان در دوران جنگ ۱۲ روزه نیز اشاره کرد و توضیح داد: در آن مقطع، مصرف داخلی گوشت مرغ چندین برابر شد؛ نیاز روزانه استان که به طور میانگین ۱۱۰ تن است، در روزهای اوج به ۱۴۰ تن و در دوران جنگ به حدود ۲۰۰ تن رسید. با این حال، به کمک سامانه هوشمند توزیع کالاهای اساسی که حتی یک دقیقه هم قطع نشد، توانستیم بازار را بدون هیچ‌گونه اختلالی کنترل کنیم.

به گفته وی، در حال حاضر پنج کشتارگاه صنعتی مرغ در استان فعال هستند که روزانه ظرفیت کشتار ۱۴ هزار قطعه را دارند و ۹۵ درصد آنها در رده کیفی B فعالیت می‌کنند.

پورطلوعی افزود: در همدان هم‌اکنون مرغ گرید A تولید نمی‌شود اما کیفیت تولیدات فعلی کاملاً استاندارد و قابل رقابت است.