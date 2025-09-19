هجمه نتانیاهو به اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم در نشست کابینه امنیتی این رژیم، کشور اردن را مسئول عملیات دیروز در گذرگاه الکرامه دانست.

نتانیاهو در نشست کابینه این رژیم اعلام کرد که از این پس باید کامیون‌ها و رانندگان ورودی از این گذرگاه به طور دقیق مورد بازرسی قرار گیرند.

از سوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی هویت دو نظامی کشته شده در عملیات الکرامه را منتشر کرد که بر اساس آن در این عملیات یتسحاق هروش سرهنگ دوم نیروهای ذخیره و افسر یگان ۳۰۹ ذخیره در این عملیات کشته شده است.

همچنین ستوان اورین هیرشکو مسئول ارتباط با نیروهای خارجی تیپ تافیل نیز کشته شده است.