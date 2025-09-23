نتانیاهو گذرگاه «الکرامه» را بست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع صهیونیستی اعلام کردند که نتانیاهو دستور بستن گذرگاه الکرامه (النبی) را داده است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی دستور بستن گذرگاه الکرامه را به روی مسافران و کالاها تا اطلاع ثانوی صادر کرد.

گذرگاه الکرامه مسیر اصلی تردد فلسطینی‌ها و انتقال کالا میان اردن و تشکیلات خودگردان است که مقامات ارشد این تشکیلات نیز به طور مداوم از طریق آن وارد و خارج می‌شوند.

رئیس سازمان گذرگاه‌های تشکیلات خودگردان فلسطین گفت: طرف اسرائیلی به ما اطلاع داد که گذرگاه الکرامه از فردا تا اطلاع ثانوی بسته است.