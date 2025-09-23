  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۳

نتانیاهو گذرگاه «الکرامه» را بست

نتانیاهو گذرگاه «الکرامه» را بست

منابع فلسطینی اعلام کردند که نخست وزیر رژیم صهیونیستی دستور بستن گذرگاه الکرامه را داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع صهیونیستی اعلام کردند که نتانیاهو دستور بستن گذرگاه الکرامه (النبی) را داده است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی دستور بستن گذرگاه الکرامه را به روی مسافران و کالاها تا اطلاع ثانوی صادر کرد.

گذرگاه الکرامه مسیر اصلی تردد فلسطینی‌ها و انتقال کالا میان اردن و تشکیلات خودگردان است که مقامات ارشد این تشکیلات نیز به طور مداوم از طریق آن وارد و خارج می‌شوند.

رئیس سازمان گذرگاه‌های تشکیلات خودگردان فلسطین گفت: طرف اسرائیلی به ما اطلاع داد که گذرگاه الکرامه از فردا تا اطلاع ثانوی بسته است.

کد خبر 6599502

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها